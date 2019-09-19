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أخبار العالم

خصم بوتفليقة.. بن فليس يسحب طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:33 م
رئيس الحكومة الجزائرية
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس
دعاء أبوهشيمة
قرر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس، سحب طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة، رغم عدم إعلان حزبه "طلائع الحريات" قرارا رسميا بشأن السباق الرئاسي.

وكانت قد ترددت أنباء عن أن "بن فليس" قد فاوض جهات نافذة قبل إعلان مشاركته في الانتخابات الرئاسية، بعد إشادته بقرارات استحداث سلطة عليا مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها، ودعوة الناخبين لصناديق الاقتراع وتعديل قانون الانتخابات.

وفي تصريح لـ "إرم نيوز"، أكد قياديا بارزا في "طلائع الحريات"، رفض الحديث عن صفقة تفاوضية مع السلطات الحالية، أن المجلس الوطني للحزب هو "سيد قراره" بشأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية من عدمها.

وفي آخر بيان، قال "بن فليس"، الخصم التقليدي لبوتفليقة، إن "مسار الاقتراع الرئاسي الحاسم بالنسبة لمستقبل البلاد، يكون قد انطلق، وهذا بعد فشل محاولتين انتخابيتين سابقتين، وعليه فإن المحاولة الثالثة لا يحق لها الخطأ أو الفشل"؛ مشددا على أن الأزمة الراهنة عميقة ومعقدة، والتهديدات التي تضفي ثقلها على الدولة الوطنية خطيرة جدا ووشيكة الحدوث، وخطر تطوراتها المحتملة قد تفلت عن كل يحكم، هذا ما يجعل الحل السريع والنهائي لكل ذلك مطلبًا مصيريًا للدولة الوطنية ذاتها".

واعتبر "بن فليس" الذي ترشح لرئاسيات 2004 و2014، أن الشروط المؤسساتية والقانونية والإجرائية لانتخاب رئيس للجمهورية متوفرة اليوم، فرغم بعض النقائص التي ليس لها تأثير، فإن هذه الشروط تستجيب لمعايير مقبولة لإجراء اقتراع رئاسي.

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