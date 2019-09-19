الأزهر لـ مديري الإدارات: حصة القرآن في أول اليوم الدراسي وسد العجز في المحفظين

نبه قطاع المعاهد الأزهرية على مديري الإدارات التعليمية بضرورة سد العجز في حصص القرآن من خلال معلمي القرآن من المعاهد المجاورة والذين لم يكتمل نصابهم القانوني من الحصص وفي حالة استمرار العجز يتم الاستعانة بمعلمي اللغة العربية والشرعية من نفس المعهد والذين لم يكتمل نصابهم القانوني في الحصص.



وناشد قطاع المعاهد بضرورة الاستعانة بمحفظي القرآن الكريم والذين تم تحويلهم الي وظائف أخرى تناسب مؤهلاتهم الدراسية على أن يكونوا من نفس المعهد وذلك لمن يرغب منهم على الا يتحمل الأزهر أي أعباء مادية نتيجة الاستعانة بهم وينبغي التوقيع على إقرار منهم بهذا الشأن



كما شدد القطاع على أن تكون حصص القرآن الكريم في بداية اليوم الدراسي وليس في آخره وحسب الامكانيات المتاحة للمعهد.