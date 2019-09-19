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أرملة العميد عادل رجائي تبكي على الهواء: دم الشهيد مش هيروح هدر.. والمصريون يقفون خلف الرئيس السيسي.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:15 م
أرملة العميد عادل
أرملة العميد عادل رجائي
آيات أحمد- البهى عمرو
أرملة العميد عادل رجائي:
دم الشهيد مش هيروح هدر
بسمع صوت مفتاحه كل يوم
الجماعات الإرهابية تختار فنانين رقعاء للهجوم على مصر
المصريين يقفون خلف الرئيس السيسي

« دم الشهيد مش هيروح هدر، لأن الأجهزة الأمنية تقوم كل يوم بالقضاء على الجماعات الإرهابية»، بهذه الكلمات المؤثرة بدأت أرملة الشهيد العميد عادل رجائي، حديثها ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، مؤكدة ان جميع المصريين يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دم الشهيد

وقالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة الشهيد العميد عادل رجائي، إن دم الشهيد مش هيروح هدر، لأن الأجهزة الأمنية تقوم كل يوم بالقضاء على الجماعات الإرهابية.

وأضافت، أن الأجهزة الأمنية و القوات المسلحة تقدم أرواحها من أجل المواطنين، موضحة أن جميع المصريين يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الجميع يعلم ما تقوم به من أجل هذا الوطن.

وأشارت زين العابدين ، إلى أن الجميع يجب أن يعي لمن ينشر الفيديوهات، على مواقع التواصل سواء لفنان فاشل أو فتاة لديها اعمال غير اخلاقية، مؤكدة أن رجال القوات المسلحة والشرطة يدفعون أرواحهم وعلينا ان نقف فى وجه المجرمين.



احتفالية كبيرة

وتابعت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة الشهيد العميد عادل رجائي، سأحيي يوم 22-10 ذكري الشهيد بعمل احتفالية كبيرة وستقوم بتوزيع الشربات، مطالبة من جميع المصريين تشريفها يوم افتتاح مدرسة الشهيد عادل يوم 22-10.

ودخلت سامية زين العابدين ، فى حالة من البكاء الشديد على الهواء، وقالت : " انا كل يوم الساعة 12 بالليل بسمع صوت مفتاح الشهيد وكأنه يفتح الباب" .

وأشارت سامية زين العابدين ، إلى أن، الشعب المصري العظيم يقف خلف الرئيس السيسي، ومن يقف ضد مصر فهو تحت الحذاء، مضيفة " أنا و الله ببكي فرح لما تقوم به الدولة، وطالبت بتغيير الإعلام ونصبح فى ظهر الدولة المصرية.




رقعاء يبيعون وطنهم

وقالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة الشهيد العميد عادل رجائي، إن مصر تواجه حربا شرسة وعلينا كمصريين أن نقف خلف الدولة، لافتة إلى أن المصريين لن يسمحوا لأحد بالتدخل فى مصر وإثارة الفتن وعمل البلبلة.

وكشفت سامية زين العابدين ، أن الجماعات الإرهابية تختار فنانين رقعاء، ويجلبون الذين يبيعون وطنهم، مشيرة إلى أن ابناءها من رجال الجيش والشرطة يبذلون مجهودا كبيرا لاعادة حق الشهداء، ويدافعون عن حق مصر.

وتابعت: " أنا على أتم استعداد للوقوف ضد المجرمين، ولن نضيع دم الشهيد ومصر كلها مطالبة بالوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي".


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