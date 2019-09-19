العقوبات الأمريكية على إيران تجبر بنكا لبنانيا على التصفية.. تفاصيل

وافق بنك لبنان المركزي، اليوم الخميس، على تصفية "جمال ترست بنك" الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه، أغسطس الماضي، لدعمه أنشطة حزب الله وإيران.



ووفقًا لصحيفة "النهار" اللبنانية، أكد البنك المركزي في لبنان، أن قيمة أصول جمال ترست بنك وقيمة مساهمته في المؤسسة الوطنية لضمان الودائع كافية من حيث المبدأ لسداد كامل ودائعه والتزاماته.



وأشار البنك إلى أنه سيجري تأمين أموال جميع المودعين في البنك بتاريخ استحقاقها.



وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، جمال ترست بنك، بقائمة العقوبات، لاتهامه بدعم أنشطة إيران وأذرعها في المنطقة ومنها حزب الله، وطالبت لبنان بتصفيته في أقرب وقت ممكن.