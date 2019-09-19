نشر الوعي الثقافي وتعليم ألوان.. بثقافة الإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم أنشطتها الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسماعيلية، حيث عقد بيت ثقافة الضبعية محاضرة بعنوان "دور الثقافة في التنمية الشاملة" حاضرتها آمنة عبد الرازق، وتحدثت عن أهمية الوعي الثقافي ودوره في الحفاظ على مكتسبات الأمة ومشروعاتها واكدت على أهمية نشر الوعي الثقافي عن طريق المدارس والجامعات وقصور الثقافة والإعلام.



وبحسب بيان، الخميس، نظم بيت ثقافة الشيخ زايد محاضرة بعنوان "تعليم الألوان" في إطار الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، ألقتها كريمان السيد، بجمعية التثقيف الفكري، بينما قام قصر ثقافة الإسماعيلية بعرض فيلم "حكاية سمكة" من أفلام سينما الأطفال، واستمرت ورشة الفنون الشعبية للاطفال تدريب الفنان شريف مبارك.



ونظم بيت ثقافة التل الكبير يوما ترفيهيا للأطفال للتعبير عن هواياتهم تضمن ورشة رسم، العاب مختلفة للأطفال، بينما أعد بيت ثقافة التل الكبير مناقشة كتاب "333 سؤال وجواب" في طب الأعشاب، ونفذت مكتبة علي الراعي ورشة رسم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام، كما نظمت مكتبة الخشاينة معرض كتب أدبية متنوعة، وكذلك أعدّت مكنبة أبو صوير معرض كتب تاريخية متنوعة للأطفال.