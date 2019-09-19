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أخبار البلد

منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على إدارة الأمن الوطنية الأفغانية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:38 م
محمد شحتة
أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي في أفغانستان، حيث استهدفت سيارة مفخخة إدارة الأمن الوطنية الأفغانية صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وإصابة 85 آخرين.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الإسلام عصم دماء البشر جميعا على اختلاف عقائدهم وأديانهم، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، حيث قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32].

وشددت المنظمة على أن رجال الأمن يقومون بمهمة جليلة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله"، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات.

ودعت المنظمة قادة الراي في العالم أجمع، إلى التصدي المادي والمعنوي للإرهاب الأسود، ولهذه العصابة المجرمة من الإرهابيين، والقضاء النهائي على أوكار المخربين والمتطرفين أيا كان جنسهم أو موطنهم، مشددة على أن الإرهاب لا ينتمي لدين أو وطن.

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لمصر وشعبها، ولأهالي الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.

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