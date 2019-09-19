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رياضة

معرض لـ الإيقاف من 3 لـ 6 مباريات.. قلق في بشكتاش بسبب محمد النني

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:05 م
محمد النني لاعب بشكتاش
محمد النني لاعب بشكتاش التركي
محمد السعيد
تسود حالة من القلق لدى الجهاز الفني لفريق بشكتاش التركي، بسبب العقوبة المنتظر توقيعها على الدولى المصري محمد النني، بعد طرده أمام غازي عنتاب، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري التركي.

وكان الاتحاد التركي أعلن تحويل محمد النني للجنة التأديب، بعد تعرضه للطرد في المباراة الماضية، بسبب تدخله العنيف علي كايو دي لاعب نادي غازي عنتاب.

وذكر صحيفة "Gunes" التركية، أن الجهاز الفني لفريق بشكتاش يشعر بالقلق بسبب تقرير حكم المباراة ضد محمد النني، والذي وصف حركة النني بأنها محاولة للاعتداء على المنافس".

وأضافت الصحيفة، أن عقوبة إيقاف محمد النني تترواح ما بين 3 إلى 6 مباريات بالدوري التركي.

وكان محمد النني انضم إلى بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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