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فن

بالبدلة .. أحمد داود يمارس رياضة ركوب الأمواج قبل افتتاح الجونة السينمائي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:28 م
احمد داوود
احمد داوود
شروق إبراهيم
نشر الفنان أحمد داود، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا لها أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج بالطائرة الورقية خلال تواجده في الجونة.

وعلق أحمد داود على الصور التي ظهر فيها بـ بدلة توكسيدو: "استعد لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي".

ويعدّ مهرجان الجونة فرصة لعرض العديد من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، ومن أولويات مهرجان الجونة السينمائي، فيما يهدف المهرجان إلى تواصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.

ومن المقرر أن ينطلق مساء اليوم الخميس مهرجان الجونة في نسخته الثالثة حتي يوم 27 سبتمبر.
بالبدلة .. أحمد داود يمارس رياضة ركوب الأمواج قبل افتتاح الجونة السينمائي
بالبدلة .. أحمد داود يمارس رياضة ركوب الأمواج قبل افتتاح الجونة السينمائي

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