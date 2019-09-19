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حوادث

ضبط عاطل وبحوزته هيروين وسلاح نارى بالدقهلية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:46 م
ضبط متهم
ضبط متهم
همت الحسينى
تمكنت مباحث المطرية من ضبط عاطل وبحوزته هيروين وسلاح نارى.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن مباحث المطرية من ضبط فوزى .ا .م 24 عاما مقيم الغصنة التابعة بمركز المطرية وبحوزته هيروين مخدر وسلاح نارى وعدة طلقات .

وبسؤاله أكد أن المضبوطات خاصته وان السلاح للدفاع عن المواد المخدرة التى كانت بحوزته .

وتم تحرير محضر رقم 7181 جنايات - المطرية.

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