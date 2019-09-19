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أخبار البلد

"الزراعة" تطلق مبادرة "خضر بلدك وازرع شجرة" في 6 محافظات

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:51 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أ ش أ
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق مبادرة "خضر بلدك وازرع شجرة" بهدف زيادة نسبة المساحات الخضراء، في 6 محافظات هي: "الأقصر، الجيزة، القاهرة، القليوبية، بني سويف، ودمياط"، وذلك بالتعاون مع نادي روتاري التحرير.

والتقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء نادي روتاري التحرير، حيث أكد على أهمية الدور الذي يقوم به النادي لخدمة وتنمية المجتمع المصري، من خلال مشاريع التنمية المستدامة و البرامج التدريبية والمبادرات التوعوية والشراكات مع كافة مؤسسات المجتمع الحكومية منها والأهلية.

وشهدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الإرشاد بالوزارة ونادي روتاري التحرير، حيث وقع على البروتوكول الدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتورة دينا المنزلاوي رئيس قطاع الإرشاد الزراعي رئيس لجنه البيئة بنادي روتاري التحرير.

ووفقا للبروتوكول، تم وضع خطة تشمل المحافظات الست يتم تنفيذها تدريجيا على مدار 5 سنوات، بالتعاون مع وزارات: الزراعة، البيئة، والتنمية المحلية، حيث يتم البدء بأعمال التشجير لمحافظتين في السنة الأولى هما: الأقصر، والجيزة كمشروع ريادي ويتم التوسع بالمشروع على المحافظات الأربع الباقية في الأعوام التالية.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في استخدام المياه المعالجة التي تهدر في الترع، ما يسهم في رفع معدل استغلالها وتوفير كميات الري المطلوبة للمشروع، واستخدام أنواع مختارة من النباتات المحلية (أشجار مثمرة، نخيل، مزهرات، نبتات زينة .. إلخ) بما يلائم طبيعة البيئة وطبيعة المناخ المناسبين للنمو باختلاف كل منطقة، وكذلك المشاركة في أعمال التشجير، بغرض تحسين جودة الهواء عبر الحد من ثاني أوكسيد الكربون والمساهمة في خفض استهلاك الطاقة، والاستفادة من المياه المعالجة.

وتهدف المبادرة أيضا إلى تشجيع الجمهور على تشجير مجتمعهم والحفاظ على الأشجار المزروعة، وتحسين مؤشرات جودة الحياة بشكل عام في المدن والقرى، فضلا عن ترشيد هدر مياه الشرب في الري، واستبدالها بشبكات للمياه المعالجة.

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