ضبط 3 عاطلين مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا لتجارة المخدرات في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم الخميس، من ضبط 3 عاطلين مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة، وحيازه الأسلحة النارية، في حملة أمنية لإحكام التواجد الشرطي بمركز بسيون على مستوى المحافظة.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن المقدم مازن نجا رئيس مباحث مركز بسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط تشكيل عصابى بتهمة الاتجار من "ا.م.م.ا" وشهرته المصري 30 سنة، ومقيم دسوق محافظة كفرالشيخ، و"ح.ص.م.م" وشهرته حمادة صابر، 39 سنة عاطل ومقيم دسوق كفر الشيخ.



كما ضبط المتهمان وبحوزتهما فرش حشيش بقصد الاتجار، سلاح نارى "فرد خرطوش"، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي حصيلة البيع، توك توك، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيًا للاتجار في المواد المخدرة.



كما تمكنت الحملة من ضبط "م.م.م.ا" وشهرته الفقى 29 سنة عاطل ومقيم كوم النجار التابعة لمركز بسيون، وبحوزته 3 قطع حشيش كبيرة الحجم ، 7 أقراص مخدرة مختلفة الأنواع بقصد الاتجار، سلاح أبيض "مطواة" بقصد البلطجة، وتحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق.