وزير العدل قى زيارة مفاجئة لمجمع المحاكم والشهر العقارى ببورسعيد.. صور



قام اليوم وزير العدل بزيارة مفاجئة لمجمع محاكم بورسعيد، وذلك لتفقد سير العمل به حيث شملت الزيارة المرور على محكمة بورسعيد الابتدائية ومحاكم بورسعيد والضواحي والمينا الجزئية.



وتفقد الوزير قاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها، وأيضا إدارات العمل المختلفة بتلك المحاكم سواء إدارات التنفيذ أو المحضرين أو المطالبات والتقى بعض العاملين فيها وذلك للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها.





كما شملت الزيارة أيضا تفقد المكاتب الامامية بالمحكمة الابتدائية وجزئياتها حيث إن مجمع محاكم بورسعيد يدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تم ميكنة العمل بها، كما تضمنت الزيارة تفقد مقر نقابة المحامين بالمحكمة.



وتبادل وزير العدل الحديث مع بعض المحامين والتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة بالمقر والتي تمكنهم من أداء عملهم. كما التقى ببعض المواطنين وتعرف على الإجراءات التي يباشرونها في المحكمة وعما إذا كان هناك ثمة معوقات تصادفهم فيها حتى يتم القضاء عليها.



وجدير بالذكر أنه عقب تفقد سير العمل بالمحكمة قام وزير العدل بزيارة مكتب شهر عقارى بور سعيد وهو ضمن منظومة المكاتب المطورة والتي تعمل بنظام الشباك الواحد، وتفقد سير العمل فيه والتقى العديد من المواطنين المتعاملين مع المكتب واستمع اليهم حيث أفادوا بانتظام سير العمل بالمكتب والخدمات المقدمة من خلاله.