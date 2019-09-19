العراق يكشف حقيقة طلب السعودية تزويدها بالنفط

أكدت شركة النفط الوطنية العراقية، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام، من شائعات بشأن تقديم المملكة العربية السعودية طلبا إلى الشركة لتزويدها بالنفط الخام.



ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، فإن شركة النفط العراقية أوضحت أنه لا يوجد أي طلب أو اتفاق مع السعودية، بتزويدها بالنفط، بعد هجمات أرامكو.



وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أعلن عودة إمدادات البترول إلى ما كانت عليه، منذ الثلاثاء الماضي، بعد هجمات أرامكو.



وأضاف عبد العزيز بن سلمان، أن سيتم إنتاج 12 مليون برميل من النفط قبل نهاية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن إمدادات السوق المحلية لم تتأثر جراء الهجوم الإرهابي.