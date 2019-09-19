مع اوكا واورتيجا.. طرح كليب "المرأة المستقلة" لـ شذى

طرحت اليوم شركة "مزيكا" على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، فيديو كليب "المرأة المستقلة" للفنانة شذى بمشاركة اوكا واورتيجا.



الأغنية كلمات شادى نور وألحان أورتيجا وتوزيع اوكا، وتقدم شذى فى هذه الأغنية شكلا غنائيا جديدا، ومختلفا عن الذى اعتاد عليه جمهورها منها، وتتمنى شذى أن ينال هذا اللون الجديد إعجاب الجمهور والمعجبين.



ومن المقرر عرض الكليب على قناة مزيكا الفضائية الإثنين المقبل.



يقول مطلع أغنية "المراة المستقلة":..



بعد كام قصة حب فاشلة ..كده شكرا مات الكلام



كنت شكه ان العيب كان فيا .. لكن الرجالة بتوع كلام



انتوا انتوا صنف واحد .. مايملاش عينكوا غير التراب



واللى هاتدى أمانها لواحد .. ده فى حد ذاته أكبر عقاب



