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مرأة

طريقة تحضير سلطة الخيار بالمايونيز

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:24 م
صدى البلد
قسم المرأة
يعد الخيار من الخضروات التي ينصح دائمًا بتناولها، ونحاول بقدر الإمكان وضعه في وجباتنا، ولكن تلك المرة يقدم بطريقة مختلفة، فإليكم طريقة تحضير طبق سلطة الخيار بالمايونيز، وفقًا لموقع "thekitchn"

مكونات سلطة الخيار بالمايونيز
شرائح خيار
توابل
قشطه
ملح
فلفل
عصير ليمون
شبت مجفف
ذرة
مكعبات فلفل أحمر
مايونيز

طريقة تحضير سلطة الخيار بالمايونيز:

* يتم خلط القشطه مع المايوينز والملح والفلفل والتوابل .
* وفي وعاء كبير يتم وضع الخيار مع عصير الليمون والشبت والفلفل الاحمر.
* وضع الخليطين على بعض مع التقليب العشوائي، ويترك بالثلاجة لمدة 30 دقيقة.

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