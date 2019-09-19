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برلمان

برلمانى: الشعب المصري أكثر وعيا من محاولات تشويه الإنجازات

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:09 م
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
فريدة محمد
أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه يثق ثقة كبيرة فى أفراد الشعب الوطنيين، فكل ما مر به الشعب المصري وكل ما قدمه من تضحيات على مر تاريخه والسنوات الأخيرة فقط على سبيل التحديد، جعلته أكثر وعيا وقدرة على التمييز بين الحقيقة والشائعات المغرضة التي تستهدف هدم الدولة بعد سيرها عدة خطوات للأمام بثبات وإصرار شهد بهم العالم أجمع.

وأوضح بركات فى بيان له أن هناك جماعات أصبح نشاطها الوحيد في الحياة وهمها الأول هو تشويه ما تقوم به الدولة النصرية وجيشها العظيم، وبث الشائعات بين أبناء الوطن لإثارة شكوكه وحثه على خلق الفوضى من جديد.

وأضاف أن هذه الجماعات تعتمد على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص للوصول إلى غرضها، بوصفها الطريقة الأسهل والأسرع في خلق الشائعة ونشرها، مؤكدا ضرورة القيام بمزيد من الجهد في التصدي لهذه الشائعات، فالمدعين ومروجي الشائعات يعتمدون على الأكاذيب واجتزاء الحقائق لتسهيل عملية التصديق، وهنا يأتي دور المواطن في البحث عن دقة المعلومة وعدم السير خلف هؤلاء المغرضين.

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