جنة في بلاد الذهب.. خطة لتطوير الحديقة الاستوائية بأسوان بعد 10 سنوات من الإهمال

وسط بقعة ساحرة على صفحة نهر النيل الخالد تقع الحديقة الدولية الاستوائية بأسوان والتى تضم العديد من أشجار النخيل الملوكى والمسطحات الخضراء.



وفي هذا الصدد تلقى " صدى البلد " الضوء على ما تمتلكه هذه الحديقة من مميزات عديدة جعلت المسئولين يتجهون إلى تطويرها لوضعها على الخريطة السياحية .



تعد الحديقة الاستوائية الدولية أحد أهم تلك المزارات التي تقع على مساحة 105 أفدنة فى بقعة ساحرة وموقع متميز وسط الجزر النيلية غير أن معظم مساحتها ومكوناتها بحالة سيئة ومهملة ومعطلة منذ 10 سنوات وهى تحتوى على 85 فدانا مسطحات خضراء وأشجار ونخيل ، بجانب 20 فدانا أماكن مفتوحة والتى تم إنشاؤها منذ 1991 على شكل بيضاوى فى الشلال الأول لنهر النيل وهى تضم 48 حوضا زراعيا يشمل حوالى 350 نوعا من النبات الإستوائية وتحت الإستوائية من أشجار ونخيل ونباتات زينة.



وأشار المهندس عاطف النشار مدير عام الحديقة إلى أن الحديقة بها 4,5 كم من الطرق الرئيسية عرضها 4,5 متر ، بجانب 4 كم طرق فرعية ومشايات عرضها 3,5 متر، وأيضًا مبانى لمتحف وإدارى ومخازن، بالإضافة إلى 10 برجولات و30 مشربيات مياه ، كما أن الحديقة بها 6 دورات مياه عمومية رجال وسيدات لكل منها خزان ووحدة معالجة، فضلًا عن وجود شبكات رى حديث وحماية مدنية تضم 30 حنفية إطفاء.



ومن أجل رفع كفاءة هذه الحديقة حرص اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على القيام بزيارات متعددة لها حيث أعطى توجيهاته بالبدء فى منظومة تطوير شامل لهذا المزار الحيوى تمهيدًا لوضعه على الخريطة السياحية وخاصة أنها تقع أمام واجهة خزان أسوان القديم وبالقرب من قرية غرب سهيل ومنطقة الكرور حيث تحتاج الحديقة إلى رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتهذيب وتقليم الأشجار والنخيل مع رشاشات الري وأيضًا شبكات وحنفيات الإطفاء والمرافق العامة والبرجولات الموسيقية والمقاعد والمظلات وأكشاك المراقبة الخشبية ، بجانب الأسوار و الإنارة ودورات المياه العمومية ووحدات المعالجة والمرشح والأرضيات، بالإضافة إلى متحف الحديقة والمبانى الإدارية والمخازن.



وكلف أحمد إبراهيم مدير الحديقة بإعداد دراسة جدوى إقتصادية لعرضه على المستوى الأعلى لوضع تصور عام لإستغلال الحديقة كأحد أهم المعالم السياحية سواء بطرحها للاستثمار مع دراسة إقامة كوبرى معدنى للمشاة من الجانبين أو إقامة مراسى لإستقبال ضيوفها عبر اللنشات السياحية من ناحية غرب سهيل ، فضلًا عن تخصيص مساحات كأجنحة لعرض النباتات الإستوائية لدول حوض النيل والإفريقية بأسماء هذه الدول ، وأيضًا أماكن لحدائق حيوان أو للطفل أو لأنواع الورود والزهور، علاوة على كامب سياحى لرحلات السفارى وقاعات للحفلات و مطاعم وكافتريات وبازارات ، وأخيرًا مدى إمكانية تشغيل عربات الطفطف لإتاحة الفرصة أمام السائحين ورودها للإستمتاع بجمال الحديقة .