ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اهم الاخبار .. السيسي يتقدم جنازة عسكرية لـ بطل حرب أكتوبر.. تفاصيل اجتماع مدبولي بـ المحافظين.. وصدمة بسبب مدرب المنتخب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:07 م
صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها:

قبل افتتاح محور 30 يونيو.. مدبولي: نقلة نوعية كبيرة في شبكة الطرق بمصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ..للمزيد اضغط هنا

شاهد.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ الفريق إبراهيم العرابي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق..للمزيد اضغط هنا

بعد ثبوت تورط إيران.. رسالة عاجلة من السعودية إلى مجلس الأمن بشأن هجوم أرامكو

بعثت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن، مؤكدة فيها أنها تتعامل مع هجوم إرهابي منظم..للمزيد اضغط هنا

خوفا من الطلاق.. أم تترك 3 توائم بمستشفى الأقصر وتهرب

لا ظلم أشد من ظلم الأم لولدها.. وأول صورة من صور الظلم وأقسى صورة من صوره هو الأم التي تتخلى عن رعاية أبنائها بإرادتها..للمزيد اضغط هنا 

مدبولي يشدد على توافر الكتب والاهتمام بالطابور الصباحي والإذاعة المدرسية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع السابع لمجلس المحافظين في محافظة بورسعيد..للمزيد اضغط هنا 

رئيس الوزراء يُكلف المحافظين بسرعة إزالة التعديات على أملاك السكك الحديدية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع السابع لمجلس المحافظين في محافظة بورسعيد،..للمزيد اضغط هنا 

صدمة لـ اتحاد الكرة .. ايهاب جلال يرفض تدريب منتخب مصر

كشف سمير حلبية، رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن إيهاب جلال، مدرب الفريق، أبلغ مسئولي اتحاد الكرة المصري بأنه يرفض تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة..للمزيد اضغط هنا

مصر ترفع دعوى رسمية للمحكمة الرياضية.. اعرف السبب

يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن القرار الكامل بخصوص مصر ومشاركتها في المنافسات الدولية خلال العامين القادمين ..للمزيد اضغط هنا

نيابات جديدة... تعرف على أول قرارات النائب العام الجديد

صدر اليوم المستشار حمادة الصاوي النائب العام أولى قراراته في إطار إعادة هيكلة النيابة العامة وتنظيمها..للمزيد اضغط هنا 

أول ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها عن معز مسعود.. ماذا قالت؟ فيديو

قالت الفنانة شيري عادل، في برومو لقائها مع برنامج "عرب وود" الذي يعرض على قناة "روتانا"، إنها لم تبتعد عن الساحة ..للمزيد اضغط هنا

ترشيحاتنا

قرار جديد من الجهاز الفني لـ الأهلي قبل مواجهة السوبر.. تعرف عليه

بتفزع الطلبة.. مدرسة سعودية دولية تفصل طالبة بسبب شكلها

اهم الاخبار .. السيسي يتقدم جنازة عسكرية لـ بطل حرب أكتوبر.. تفاصيل اجتماع مدبولي بـ المحافظين.. وصدمة بسبب مدرب المنتخب

حقيقة إسقاط إيران 10 طائرات إف 16 بضربة واحدة.. ولماذا لا يجب أن ترد السعودية

أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق اليوم بإطلالة كلاسيكية.. صور

اتحاد الكرة يوجه صدمة قوية لـ النادي المصري بسبب إيهاب جلال.. اعرف السبب

صدمة لـ اتحاد الكرة .. ايهاب جلال يرفض تدريب منتخب مصر

من ناهد السباعى لـ رانيا يوسف وغادة عادل.. فساتين أثارت الجدل فى مهرجان الجونة

قصف جبهة الأهلي.. رئيس الزمالك: تركى آل الشيخ طلب تحمل تكلفة علاج أحمد مرتضى

أخلت بكرامة الوظيفة العامة.. عقوبات مشددة لمديرة تعليم الشرقية والقاهرة السابقة

حسام البدري يقترب من تدريب منتخب مصر

خالد بيومي يحذر الزمالك من نجم الأهلي قبل موقعة كأس السوبر

بشرة خير لجماهير الأهلي قبل لقاء السوبر أمام الزمالك

بعدما أقام حفل وفاته.. الموت الرحيم ينهي حياة نجم منتخب هولندا

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

أخبار الرياضة.. صدمة لاتحاد الكرة.. إيهاب جلال يرفض والبدري يقترب.. مرتضى يقصف جبهة الأهلي.. مفاجأة ميتشو

بدعم من قطر وتركيا.. الحوثيون يهددون بضرب الإمارات في أي لحظة

اهم الاخبار .. السيسي يتقدم جنازة عسكرية لـ بطل حرب أكتوبر.. تفاصيل اجتماع مدبولي بـ المحافظين.. وصدمة بسبب مدرب المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الباباراتزي ترصد لحظات رومانسية بين كاميلا كابيلو وشون مينديز

وزير العدل قى زيارة مفاجئة لمجمع المحاكم والشهر العقارى ببورسعيد.. صور

أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق اليوم بإطلالة كلاسيكية.. صور