اهم الاخبار .. السيسي يتقدم جنازة عسكرية لـ بطل حرب أكتوبر.. تفاصيل اجتماع مدبولي بـ المحافظين.. وصدمة بسبب مدرب المنتخب

قبل افتتاح محور 30 يونيو.. مدبولي: نقلة نوعية كبيرة في شبكة الطرق بمصر







شاهد.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ الفريق إبراهيم العرابي تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ..للمزيد اضغط هنا



تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق..للمزيد



بعد ثبوت تورط إيران.. رسالة عاجلة من السعودية إلى مجلس الأمن بشأن هجوم أرامكو



تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق..للمزيد اضغط هنا





خوفا من الطلاق.. أم تترك 3 توائم بمستشفى الأقصر وتهرب



لا ظلم أشد من ظلم الأم لولدها.. وأول صورة من صور الظلم وأقسى صورة من صوره هو الأم التي تتخلى عن رعاية أبنائها بإرادتها..للمزيد بعثت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن، مؤكدة فيها أنها تتعامل مع هجوم إرهابي منظم..للمزيد اضغط هنا لا ظلم أشد من ظلم الأم لولدها.. وأول صورة من صور الظلم وأقسى صورة من صوره هو الأم التي تتخلى عن رعاية أبنائها بإرادتها..للمزيد اضغط هنا



مدبولي يشدد على توافر الكتب والاهتمام بالطابور الصباحي والإذاعة المدرسية



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع السابع لمجلس المحافظين في محافظة بورسعيد..للمزيد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع السابع لمجلس المحافظين في محافظة بورسعيد..للمزيد اضغط هنا



رئيس الوزراء يُكلف المحافظين بسرعة إزالة التعديات على أملاك السكك الحديدية









صدمة لـ اتحاد الكرة .. ايهاب جلال يرفض تدريب منتخب مصر



كشف سمير حلبية، رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن إيهاب جلال، مدرب الفريق، أبلغ مسئولي اتحاد الكرة المصري بأنه يرفض تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة..للمزيد



مصر ترفع دعوى رسمية للمحكمة الرياضية.. اعرف السبب ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع السابع لمجلس المحافظين في محافظة بورسعيد،..للمزيد اضغط هنا كشف سمير حلبية، رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن إيهاب جلال، مدرب الفريق، أبلغ مسئولي اتحاد الكرة المصري بأنه يرفض تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة..للمزيد اضغط هنا



يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن القرار الكامل بخصوص مصر ومشاركتها في المنافسات الدولية خلال العامين القادمين ..للمزيد



نيابات جديدة... تعرف على أول قرارات النائب العام الجديد



يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن القرار الكامل بخصوص مصر ومشاركتها في المنافسات الدولية خلال العامين القادمين ..للمزيد اضغط هنا

صدر اليوم المستشار حمادة الصاوي النائب العام أولى قراراته في إطار إعادة هيكلة النيابة العامة وتنظيمها..للمزيد اضغط هنا



أول ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها عن معز مسعود.. ماذا قالت؟ فيديو



قالت الفنانة شيري عادل، في برومو لقائها مع برنامج "عرب وود" الذي يعرض على قناة "روتانا"، إنها لم تبتعد عن الساحة ..للمزيد

قالت الفنانة شيري عادل، في برومو لقائها مع برنامج "عرب وود" الذي يعرض على قناة "روتانا"، إنها لم تبتعد عن الساحة ..للمزيد اضغط هنا

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