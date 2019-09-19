لطمة لـ أردوغان.. استقالة قيادي في الحزب الحاكم بتركيا

أعلن أمين فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة قونيا، موسى أرات، استقالته من حزب العدالة والتنمية في تركيا.



وكان رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داوود أوغلو، أعلن استقالته ورحيله عن صفوف الحزب منذ أيام.



وكتب أرات في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "لم نر أي ذرة من الوفاء والأخوة داخل الحزب منذ 17 أكتوبر 2017 وحتى الآن".



وأضاف البرلماني التركي الذي تولى رئاسة أمانة الحزب في مسقط رأس داود أوغلو:" لقد عايشنا استحقاقين انتخابيين واستفتاء خلال رئاستي للحزب في المدينة. وحملنا على عاتقنا أن تكون قونيا هادئة ومستقرة سياسيًا في تلك المرحلة. وقد عملت أنا وأصدقائي بكل جهد وتضحية وفداء من أجل نجاح قضية حزب العدالة والتنمية، وتحملنا تلك المسؤولية".



وأكد أرات أن الحزب الحاكم فقد هويته القيادية ومبادئه والأخوة بداخله، التي كانت عند تأسيسه، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي أصبح لا يمكن تحمله. بحسب وصفه.



وضربت حزب العدالة والتنمية الحاكم موجتان من الاستقالات أولهما عقب إعلان علي باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق في يوليو الماضي استقالته، ثم إعلان رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو يوم الجمعة الماضي الاستقالة، ويسعى كل منهما لتأسيس حزب جديد، ويتوقع أن ينضم إليهما الأعضاء الذين يعلنون كل يوم انشقاقهم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.



وكانت النسبة الأكبر للاستقالات في مدينة قونيا، مسقط رأس داود أوغلو، ومن بعدها العاصمة أنقرة، ثم إسطنبول.