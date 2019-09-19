أصالة لابنتها: أغلي ما عندي.. ومتابع: جوزيهالي

نشرت اليوم الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها برفقة ابنتها شام وهي تقبلها بحب.



وعلقت أصالة على الصورة قائلة: "هي أغلى عندي من نور عيني".



وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:



"تجوزيهالي؟؟؟"



"يخليكون لبعض❤️"



" الام والبنت احلى صديقاتان"



" شو هالجمال احلي من بعض"



والجدير بالذكر أن أغنية "ما أسامح" للفنانة أصالة تخطت المليون ونصف المليون مشاهدة على صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب". في 4 أيام.



أغنية "ما اسامح" كلمات: محمد الكبير: ألحان أصالة توزيع: عمرو عبد الفتاح وشارك الجمهور التعليقات على الأغنية: "أصالة أجمل شيء بالكون منتظرين الالبوم الخليجي أفضل فنانة بلا منافس.



يأتي ذلك، بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك"، الذي تضمن 10 أغان، هم "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".



كانت أصالة نصري طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.