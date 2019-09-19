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حوادث

ضبط ٤٠٠ كيلو لحوم ودواجن فاسدة بكمين ١٠٩ بالسويس

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:11 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
حسن غنيمة
تمكنت مباحث التموين فى السويس بالتعاون مع الطب البيطرى من ضبط سيارة نقل بداخلها ٤٠٠ كيلو لحوم و دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكمين ١٠٩ .

وكان اللواء عامر محمود عامر ، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين المكلفة بكمين ١٠٩ بالاشتباه فى سيارة نقل تحمل لحوم و دواجن.

وعلى الفور قرر نزول حملة تموينية للتأكد من صلاحيتها تحت إشراف العميد أيمن عبد الحميد رئيس إدارة البحث الجنائى وقادها العقيد شريف امين رئيس مباحث التموين.

بالكشف على اللحوم والدواجن من خلال أطباء الطب البيطرى تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوط وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة.

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