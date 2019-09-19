فتاوى يومية تشغل الأذهان.. "الإفتاء" توضح هل يجب الاغتسال بعد ملامسة الكلب.. واحترس من أمر يقع فيه البعض يجعل الدعاء غير مستجاب.. وهل الصلاة والصيام واجبان على مصابي متلازمة داون؟

هل الصلاة والصيام واجبان على مصابي متلازمة داون ؟.. الإفتاء تجيب

احترس.. أمر يقع فيه البعض يجعل الدعاء غير مستجاب

هل يجب الاغتسال بعد ملامسة الكلب؟ دار الإفتاء تجيب





تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وكانت الردود على منصات التواصل الاجتماعي عبر الصفحات والقنوات الرسمية حتى تعم الفائدة، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المصابين بمتلازمة داون مكلفون بالصلاة والصوم لو كانوا يدركون ما حولهم ويستطيعون الصلاة والصوم فعليهم ان يؤدوا ما عليهم من عبادات وإن كانوا لا يدركون ما حولهم ولا يستطيعون فعل هذه العبادات فلا حرج عليهم.وقد ورد سؤال وذلك عبر موقع اليوتيوب، مضمونة ( ابنتى متلازمة دوان وحاولت كثيرًا معى الصيام لكن كان ذلك بدون فائدة فهل عليها كفارة او شيء من هذا؟).ورد أمين الفتوى قائلًا: "أن العبادات البدنية مثل الصلاة والصيام من شروطها التكليف، والتكليف هذا يندرج تحته البلوغ والعقل، فلو كانت مدركها للأشياء والأمور التى حولها فهى مكلفة وبالتالى لو استطاعت أن تصوم وتصلى فعليها أن تصوم وتصلي ومن لم تستطع وكانت مدركة لذلك فعليها فدية وهى إطعام مسكين عن كل يوم".وأشار إلى أنها لو كانت إدراكها ضعيف ولا تستطيع أن تميز الأشياء التى حولها أو تفهم جيدًا فهى غير مكلفة وليس عليها صيام ولا صلاة ولا فدية.ولفت إلى أن الصلاة هى الركن الثاني من أركان الإسلام، وواجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى، فلا تجب على الكافر حال كفره وجوب مطالبة بأدائها، بدليل كونه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم، ولعدم صحتها منه لو فعلها حال كفره، ولا تجب على غير البالغ، وهو الصبي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: (عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل).ومن جانبه، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف: لا تكن عبدَ سوء تطلب من ربك وأنت غافلٌ عنه وعن صفاته، تقول: يا رب ارزقنى، يا رب نجحنى، يا رب ... هكذا من مطالب الدنيا.وأوضح «جمعة» في تصريح له ، كان الشيخ محمد أمين البغدادى من كبار أولياء الله الصالحين، فبعد أن جلس حوالى خمس أو ست سنوات فى مصر- وكان يريد أن يعلم الناس - فقال لهم: لا يوجد منكم أحد طلب منى أن أدعو له بشيء من الآخرة.وتابع: وإنما كله طلب من أجل الدنيا يتلخص في: أنا علىّ دين ادعُ الله أن يقضيه لى .. ابني يريد النجاح .. هناك مريض في البيت ادعُ الله أن يشفيه، والشيخ يقول بالتعليم الرباني: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».وأضاف: أى تعرف أنك عبد لله يُظْهِرُ عليك جلاله وجماله فيكون دعاؤك من هذا الجانب لا من أجل تحصيل الدنيا وحسب، بل تحصيل الدنيا والآخرة، فهو سبحانه الذي بيده ملكوت السموات والأرض، هو تعالى عنده ملك الدنيا والآخرة بيده الخير وهو على كل شئ قدير، ولذلك إذا طَلَبْتَ من ربك شيئًا فاعلم أن ربك عَلىّ مقتدر، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأنك عبدٌ يُجْرِى عليك قَدَرَه ويجرى عليك ما يريد سبحانه وأنه «لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ».واستطرد: فإذا فهمت ذلك تستطيع أن تفهم كيف تدعو ربَّك، وإذا لم تفهم ذلك ولم تنتبه إلى مفاهيم الربوبية ولا القيام بحق العبودية ولا كيف تسير الأمور كلها فلن تفهم عنه ويُطَلْسَم عليك وتحيا للدنيا وتموت لها.ومن ثم، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمس الكلب لا ينقض الوضوء، لأن الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي، ولا دليل في النقض من مس الكلب.وأضاف الشيخ محمود شلبي، خلال إجابته عن سؤال: "ابني يحب اللعب مع الكلاب، هل يجب أن يتطهر بعد ملامسة الكلب، وأنا كذلك إذا مسكت يد ابني؟"، أنه لا يجب عليه أن يتطهر لأن الكلب عند المالكية طاهر مثله مثل أى حيوان آخر، وبالتالى فلمسه لا ينجس الإنسان ولا ينجس المكان ولا الملابس ولا أى شيء.أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن لمس الكلب لا ينقض الوضوء لأن الطهارة إذا ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن رفعها إلا بدليل شرعي، ولا دليل في النقض من مس الكلب.وقال الشيخ محمد عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز لمس الكلاب وكيف نتطهر منه؟»، أنه يجوز لمس الكلاب، ولا مانع من ذلك والتطهر من ذلك يكون بغسل اليد وليس كل لمس للكلاب يترتب عليه انتقال النجاسة، فاللمس الذى ينقل النجاسة هو أن تكون يدك رطبة أو الكلب رطبا، أما لو كانت يدك جافة وجسم الكلب جاف فهذا لا ينقل النجاسة، فهذا على مذهب الحنفية.وبيًن أن هذا كله على من يرى نجاسة الكلب، وإلا فمذهب المالكية يرى أن جسم الكلب ليس بنجس، وأن النجس يكون لعابه فقط فلو لمست جسده فلا شيء عليك.كما أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر، أن الفقهاء اختلفوا في نجاسة الكلب على ثلاثة أقوال، الأول: قال جمهور الشافعية والحنابلة: الكلب كله نجس (شعره، جسمه، لعابه)، والثاني: قال المالكية الكلب كله طاهر، والثالث: قال الحنفية: بنجاسة اللحم واللعاب والسؤر وطهارة الشعر والجلد.واختارت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «أعمل طبيبا بيطريا، وأتعامل مع الكلاب لعلاجها، فهل لمس الكلاب ولعابها أثناء الكشف عليها يصيبني بالنجاسة للملابس أو الجسد؟»، القول الثالث، فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة، وعليه فمسكك لجلده وشعره لا ينجس يدك ولا ثيابك، أما لحم الكلب ولعابه فنجس، للحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب» فدل على نجاسة باطنه، وعليه فما أصابك من ريق الكلب ولعابه فطهره.قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور العلماء رأى أن نجاسة الكلب مغلظة ويجب غسل الجزء الذي لمس الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب.وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، في فتوى له، أن الملابس التي أصابتها نجاسة الكلب، فلا بد من غسل الجزء الذي لمس الكلب 7 مرات، وإحداهن بالتراب، مستشهدًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب».وأضاف أنه يجب غسل اليد عند لمس الكلب إذا كانت يد الشخص رطبة وجسم الكلب رطبا، أما إذا كانت يده جافة وجسم الكلب جافا فلا يغسلها، لأن القاعدة الفقهية تقول: «الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف».