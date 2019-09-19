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اقتصاد

شاهد .. ختام تعاملات البورصة في أسبوع

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:47 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
أحمد قطب - عدسة : إيهاب عيد
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 257 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 738.029 مليار جنيه.

في البداية قال تامر حسين خبير اسواق المال بالبورصة المصرية لعدسة "صدى البلد" إن حجم التداول على الأسهم بلغ 198.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 40.52% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 52.94%، والعرب على 6.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 65.42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 34.57%.

وأضاف خبير أسواق المال، أن صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية مالت للبيع بقيمة 10.7 مليون جنيه، 41.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.4 مليون جنيه، 43.1 مليون جنيه، على التوالى.

وأوضح أن مؤشر "إيجى إكس 30" تراجع بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2111 نقطة، بينما قفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 17889 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 5484 نقطة.

وأشار تامر حسين إلى أن تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1439 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 463 نقطة.

وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 96 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

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