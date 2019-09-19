قرار صادم لـ فرج عامر في نادي سموحة .. تفاصيل

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة عن إلغاء قرار تعيين المدير العام السابق مستشار مجلس الإدارة وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى.



وقال فرج عامر عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": قرر مجلس إدارة نادي سموحة إلغاء قرار تعيين المدير العام السابق مستشار مجلس الادارة.



ويستعد فريق الكرة الأول بنادى سموحة بقيادة حسام حسن لمواجهة النادى الأهلي فى افتتاحية مبارياته فى الدورى الممتاز موسم 2019-2020.

