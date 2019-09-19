ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار صادم لـ فرج عامر في نادي سموحة .. تفاصيل

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:26 م
محمد فرج عامر
محمد فرج عامر
يسرى غازى
أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة عن إلغاء قرار تعيين المدير العام السابق مستشار مجلس الإدارة وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى.

وقال فرج عامر عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": قرر مجلس إدارة نادي سموحة إلغاء قرار تعيين المدير العام السابق مستشار مجلس الادارة.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادى سموحة بقيادة حسام حسن لمواجهة النادى الأهلي فى افتتاحية مبارياته فى الدورى الممتاز موسم 2019-2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميًا.. سموحة يضم محمد نادي من الجونة

فرج عامر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم حسام حسن

فرج عامر يكشف حقيقة أزمته مع نجم الاهلي

رئيس نادي سموحة: مصر تسير على الطريق الصحيح عقب إنهاء أزمة الشركة الراعية

لماذا تراجع سموحة وقرر إذاعة مباراة الأهلى فى الدورى؟ .. فرج عامر يجيب

قبل مواجهة الأهلى.. سموحة فى ورطة.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

كتيبة الإعدام.. 5 عمال قمامة قتلوا مسجل خطر وألقوا جثته أمام القطار بالإسكندرية

واقعة غريبة في دمياط.. جد يرفض استلام حفيدته.. تفاصيل

بعدما أقام حفل وفاته.. الموت الرحيم ينهي حياة نجم منتخب هولندا

اهم الاخبار .. السيسي يتقدم جنازة عسكرية لـ بطل حرب أكتوبر.. تفاصيل اجتماع مدبولي بـ المحافظين.. وصدمة بسبب مدرب المنتخب

خالد بيومي يحذر الزمالك من نجم الأهلي قبل موقعة كأس السوبر

أخلت بكرامة الوظيفة العامة.. عقوبات مشددة لمديرة تعليم الشرقية والقاهرة السابقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الباباراتزي ترصد لحظات رومانسية بين كاميلا كابيلو وشون مينديز

وزير العدل قى زيارة مفاجئة لمجمع المحاكم والشهر العقارى ببورسعيد.. صور

أناقة ملكية.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق اليوم بإطلالة كلاسيكية.. صور