رئيس الوزراء يطلق بوابة التحول الرقمي لـ بورسعيد .. يفتتح المركز التكنولوجى بـ ميكنة 7 منه لتقديم 177 خدمة للمواطنين.. مدبولي: ما يحدث ثورة فى الإصلاح الإداري

رئيس الوزراء يطلق بوابة التحول الرقمي لمحافظة بورسعيد

ميكنة 7 مراكز تكنولوجيا باحياء بورسعيد لتقديم 177 خدمة مميكنة

وزير الاتصالات:

= تنفيذ 230 كابينة MSAN ضمن خطة عام 2019 لمشروع التحول الرقمي ببورسعيد



وزيرة التخطيط:

= المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين يهدف إلي ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات



أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ومحافظ بورسعيد، والوفد المرافق لهم من الوزراء والمحافظين، خلال زيارة بورسعيد، اليوم، بوابة التحول الرقمي للمحافظة.



واستمع رئيس الوزراء خلال تدشين بوابة التحول الرقمى، إلى شرح من وزير الاتصالات، حول ما تم من جهود تتعلق بالبنية التحتية لإتاحة عملية التحول الرقمى داخل المحافظة، حيث تم الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 230 كابينة "MSAN " ضمن خطة عام 2019 لمشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، وكذا الانتهاء من 648 مبنى وهيئة حكومية داخل المحافظة فى قطاعات "الصحة – التموين - التوثيق- المرور – النيابات العامة – أقسام ونقاط الشرطة – المحاكم – الشهر العقارى – الطب الشرعى – المراكز اللوجيستية- مراكز خدمة المستثمرين – النيابات الادارية – المراكز التكنولوجية"، وذلك ضمن بروتوكول التحول الرقمى.



وتناول الشرح المقرات التي تم الانتهاء من ربطها وتطويرها ضمن منظومة التحول الرقمى، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من 11 مقرًا للتموين، ومقرين للنيابة العامة، ومقرين لإدارة المرور، و3 مكاتب للتوثيق، ومركز لوجيستى للخدمات الجمركية، ومركز لخدمات المستثمرين، كما تم التنويه إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة 7 مراكز تكنولوجيا باحياء بورسعيد لتقديم 177 خدمة مميكنة، وأنه جار ربطها بمنظومة التحول الرقمى.



وتطرق الشرح إلى ما يتعلق بخدمات الإنترنت وتطبيقات المحمول G2C، والتى تقوم الجهات الحكومية من خلالها بمخاطبة المواطن بشكل مباشر، وهو ما يعتبر إرساء لمبدأ الحوكمة والشفافية، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى بوابة بورسعيد للخدمات الحكومية "www.digital.gov.eg التي تم إطلاقها يوم 31 يوليو 2019، ويتم خلالها تقديم 18 خدمة تخص 4 جهات مختلفة 2 خدمة تموين، 9 توثيق، 5 زواج وطلاق "النيابة العامة"، 2 محكمة.



وفي ختام الشرح تمت الإشارة إلى أنه من المخطط إطلاق مجموعة من الخدمات في المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي في عدد من القطاعات.



كما إفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وخلال تفقده للمركز التكنولوجي، إستمع رئيس الوزراء إلي شرح تفصيلي حول المركز من وزيرة التخطيط، والذي يٌعد أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى اطار من الشفافية و النزاهة.



وأشارت الوزيرة إلي أن المركز يهدف إلي ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وتشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة فى كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى جانب تحقيق التكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الاخرى التي تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التى تقدم من خلال شبكة موحدة لخدمة المواطن وراحته.



فضلًا عن إحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز، وفصل طالب الخدمة عن مؤديها لمنع الرشوة والمحسوبية، والحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودتها والوقت المستغرق في إنجاز الخدمة.



وتطرق العرض الذي استمع له الدكتور مصطفي مدبولي إلى استعراض الخدمات التي يُقدمها المركز ومن بينها طلبات السكن، وسداد الأقساط والايجارات، وطلبات الافادة، والشكاوي، وطلبات تشغيل الشباب سواء من خلال توفير فرصة عمل أو الحصول علي تدريب، وطلبات السداد الخاصة بالإدارات غير المميكنة، والطلبات الموجهة لجهات خارجية، وطلب محل أو محل بديل، وطلب عقد نهائي، وطلب بحث اجتماعي أو مساعدة مالية.



وتم التأكيد خلال الجولة التفقدية على أن العائد من الخدمات التي يُقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة بورسعيد، يعمل على ضمان الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الديوان، وتحقيق العدالة المُطلقة بين المواطنين، إلي جانب تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات في أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية، وسرعة استرجاع المعلومات مع الحفاظ على الدقة والسرية للبيانات.



فضلًا عن متابعة أعمال الإدارات وتحقيق خدمة أفضل للمواطن، وتوفير قدرة عالية للقيادة لسرعة إتخاذ القرار، وتسهيل الحصول على المعلومة في التوقيت المناسب، وتوفير التكلفة المالية لتكرار تردد المواطن على جهة تقديم الخدمة دون جدوى.



وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال تفقده مكتب الشهر العقارى بمبنى يوان محافظة بورسعيد، كلا من وزيرى الإتصالات والعدل بضرورة تعريف المواطنين بالخدمات المميكنة والتسهيلات التى يتم إجرائها للتسهيل عليهم فى الخدمات التى تقدم لهم بمكاتب الشهر العقارى.



وقال رئيس الوزراء: "عايزين نعرف الناس بالخدمات دى لان ما يحدث هو ثورة فى الإصلاح الإدارى، لازم نعرف المواطنين أنه أصبح هناك إمكانية لهم لعمل توكيلات من منازلهم بكل سهولة ".