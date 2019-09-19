بعد منع راني وزانتاك.. 9 أسباب غريبة وراء الإصابة بـ الحموضة

أثار قرار وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، بسحب مشغل وعقار «زانتاك» بجميع أشكاله وتركيزاته من السوق الدوائي، خوف وتساؤل الشعب المصري خلال الساعات الماضية بعد إعلان القرار، وقف تداول الـ زانتاك ، بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية باحتمالية وجود شوائب مسرطنة في هذه المادة، وكذلك فوار راني .



ويعتبر الفوار أحد أسرع العلاجات التي كانت تستخدم لعلاج الحموضة بين المصريين، وهو الأمر الذي تسبب في الذعر الشديد، وذلك لانه كان يستخدم بشكل واسع وكبير بين المصرين، ولكن إن كنت تعلم أسباب الإصابة بالحموضة وعوامل الخطر التي تزيد منها، فيمكن ان تتجنبها بسهولة، ودون اللجوء إلى استخدام العلاجات.



وهناك العديد من الأسباب التي يمكن ان تؤدي إلى حدوث الحموضة، أحد الأسباب الشائعة للحموضة، هو وجود خلل في المعدة يسمى فتق الحجاب الحاجز.



وتحدث الحموضة عندما يتحرك الجزء العلوي من المعدة فوق الحجاب الحاجز، وهي عضلة تفصل معدتك عن صدرك. عادة ، فإن الحجاب الحاجز يساعد في الحفاظ على الحمض في المعدة.



وإذا كنت تعاني من فتق الحجاب الحاجز، فيمكن للحمض أن ينتقل إلى المريء ويسبب أعراض مرض ارتداد الحمض، أو الحموضة، وفقا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي.



وهناك العديد من العوامل الخطر الأخرى الشائعة التي يمكن ان تتسبب في حدوث الحموضة، وابرزها:



1- تناول وجبات كبيرة أو النوم بعد تناول الوجبات مباشرة

2- معاناة الشخص من زيادة الوزن أو السمنة

3- تناول وجبة دسمة، والنوم مباشرة بعدها، أو الاتكاء إلى الوراء مباشرة.

4- تناول الوجبات قبل وقت النوم مباشرة.

5- تناول بعض الأطعمة، مثل: الحمضيات، والطماطم والشوكولاته، والنعناع، والثوم والبصل، والأطعمة الغنية بالتوابل، أو الدهنية

6- شرب بعض المشروبات، مثل الكحول، أو المشروبات الغازية، أو القهوة، أو الشاي

7- التدخين

8- يمكن للحامل ان تعاني من الحموضة، وذلك بسبب ضغط الجنين على منطقى البطن.

9- تناول الأسبرين أو الإيبوبروفين أو بعض من العلاجات التي تساهم في ارتخاء العضلات، أو أدوية ضغط الدم