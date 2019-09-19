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بين الناس

عاوزين مطب صناعى.. أهالى النهضة بالسلام يستغيثون بالحى

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:03 م
صدى البلد
احمد قطب
أرسل بشير عادل المقيم بمنطقة النهضة بحى السلام شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد من عدم وجود مطب صناعى فى المنطقة للحفاظ علي أرواح الأطفال وقت خروجهم من المدارس.

وقال القارئ في شكواه: نعانى نحن سكان منطقة النهضة المحمودية 800 بحى السلام الثانى بميدان روما من سهولة الطريق وعدم وجود مطب صناعى حتى تقوم السيارة بتهدئة سرعتها ومرور السكان بآمان خاصة وأن هناك طلابا يمرون من هذا الطريق للذهاب لمدارسهم فى الصباح".

وطالب بشير عادل المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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