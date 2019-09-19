الصحة: الانتهاء من 106 آلاف و165 عملية قسطرة قلبية

عقدت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في اللجنة العليا لأمراض القلب تحت شعار "دقات قلبك ... ساعات حياتك" صباح اليوم، ورشة عمل عن تطوير اجراء القساطر القلبية، يأتي هذا في اطار حرص الوزارة على التطوير الدائم ومواكبة بروتوكولات العلاج الحديثة في مجال القسطرة القلبية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهوية لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة، بمقر معهد تدريب الاطباء بالعباسية.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور احمد نصار مستشار وزير الصحة والسكان لأمراض القلب، والدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور خالد عاطف مدير الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار، والدكتور شريف الطوبجي رئيس قسم القلب بجامعة القاهرة، والدكتور محمد أسامة عميد معهد القلب، والدكتور ناصر طه رئيس قسم القلب بجامعة المنيا، ومديري وحدات القسطرة القلبية بجميع المستشفيات المشاركة في المبادرة.



وأوضح الدكتور أحمد نصار، مستشار وزير الصحة والسكان لامراض القلب، أن وزيرة الصحة والسكان، حرصت على تشكيل لجنة لإدارة ملف أمراض القلب بالمبادرة لتختص بـوضع بروتوكول لإجراء العمليات وانشاء قاعدة بيانات وتحديد اسعار الخدمة والخروج بتوصيات فعالة، إضافة الى المتابعة المستمرة، لافتا الى أن هذه الورشة عقدت لتحقيق الاستخدام الامثل لتدخلات القسطرة القلبية، حيث بلغ عدد التدخلات الجراحية في القساطر القلبية 106 الاف و165 عملية قسطرة قلبية، من إجمالى 239 الفا و890 عملية تم إجراؤها منذ بداية المبادرة وحتى امس، بنسبة 46 % من إجمالي العمليات، كما بلغت نسبة القسطرة التشخيصية 62% من إجمالى عمليات القسطرة، و 38% قسطرة ودعامات.



وأشار الى ان اللجنة وضعت بروتوكولات جديدة تحدد دواعى استخدام القسطرة القلبية، كما قامت بتحديث قرار اللجنة الثلاثية للقساطر القلبية سواء الصادر من التأمين الصحى أو على نفقة الدولة، بما يتيح بناء قاعدة بيانات واسعة عن مرضى القلب في مصر، مرفقا به تقرير يسلم للمريض بعد الخروج من المستشفى به أهم الإرشادات الطبية ورقم الطبيب المختص بما يساهم في إرضاء المرضى عن الخدمة المقدمة.



ومن جانبه أوضح الدكتور ناصر طه استاذ القلب بجامعة المنيا، ومسئول التحول الرقمي ومتابعة الجودة والمراجعة باللجنة، أنه تم تدشين قاعدة بيانات كاملة للمرضى تحتوى على تقارير مميكنة لما قبل القسطرة والقسطرة العلاجية وتقرير خروج المريض إضافة إلى صورة رقمية لجميع الأبحاث التى أجريت للمريض، وتستخدم هذه البيانات كنواة لقاعدة بيانات قومية عن امراض القلب في مصر، وللتأكد من أنه يتم إجراء القسطرة العلاجية والتدخل الجراحى وفق الإرشادات الطبية العالمية، وقياس جودتها ومراجعة ما اذا تم حدوث مضاعفات قبل الخروج من المستشفى، اضافة الى التزام مراكز القسطرة ببرامج مكافحة العدوى والوقاية من أخطار الاشعة.



ومن جانبه أشار الدكتور خالد عاطف، مدير الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار إلى أن هدف مبادرة رئيس الجمهوية هو تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الجراحية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات دون تحميل المواطن لأي أعباء مالية، إضافة إلى توفير بيانات واحصائيات دقيقة ومتابعة المرضى أثناء وبعد العملية، والتعاون الفعال بين جميع مقدمي الخدمة الصحية.



وأضاف "عاطف" انه تم إجراء 239 الفا و890 عملية جراحية منذ بداية المبادرة في يوليو 2018 وحتى أمس، جاء في مقدمتها عمليات قساطر القلب 106 الاف و165 عملية، يليها جراحات القلب 17 الفا و265، إضافة إلى 9 الاف 666 عملية جراحة مخ واعصاب، و10 آلاف و807 جراحة عظام، و78 الفا و149 جراحة رمد، و11 الفا و842 جراحة اورام، 175 زراعة كلى، و232 زراعة كبد، و1675 زراعة قوقعة، كما تم تحويل 3 الاف و884 للعلاج الدوائي، لافتا إلى أنه تم إجراء 146 الفا و577 عملية جراحية بـ167 مستشفى تابعة لوزارة الصحة بنسبة 64% .



وجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة لإدارة ملف أمراض القلب بمشروع قوائم انتظار المرضى بقرار وزير الصحة والسكان رقم (381) لسنة 2019، برئاسة الدكتور احمد نصار مستشار وزير الصحة والسكان لأمراض القلب والمشرف الإكلينيكى على قسطرة القلب.