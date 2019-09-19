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برلمان

الحرية المصرى : بيان حزب تيار الكرامة يخدم الأجندات الخارجية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:21 م
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى
القسم السياسي
ادان حزب الحرية المصري، البيان الصادر عن حزب تيار الكرامة، وما بدر منه من تصريحات حول المناخ السياسي في مصر وانه لا يتيح العمل في إطار من التعددية يحافظ على وحدة المصريين بتنوعهم، ولا يسمح للمجتمع بقواه الحية أن تتفاعل معًا في إطار قانوني ودستوري.

واكد النائب احمد مهنى، الامين العام للحزب، أن هذه البيانات تخدم الاجندات الخارجية، وتعطي فرصة كبيرة لمن يريدون هدم الدولة المصرية من العملاء والخونة، مشيرًا إلى ان الوطن يحتاج إلى الاصطفاف والتكاتف من اجل الاستقرار والتنمية واستكمال مسيرة البناء والعمل.

كما تابع الامين العام للحزب، أن مصر تمر في هذه الفترة بأحسن حالات الممارسة السياسية الحزبية، وان الاحزاب تحظى بقدر كبير من الديمقراطية والشفافية في الحوار، وفي مشاركة الدولة للجميع بكل شفافية بداية من المواطن البسيط إلى القيادات الحزبية والشبابية، مشيرا إلى أن الأحزاب تطالب بالمزيد من الدعم والفرص لاستكمال خططها إلا أننا نسير فى خطى ديمقراطية سريعة.

وناشد مهنى، جميع القيادات السياسية والحزبية ان يحرصوا جيدا على مواقفهم تجاه بلدهم خلال هذه المرحلة الحرجة والمحفوفة بالمخاطر، حتى نستطيع الخروج من نفق المؤامرات والارهاب إلى التنمية والازدهار، مؤكدًا ان مصر ستزدهر وتُبنى بأبنائها.

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