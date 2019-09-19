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بين الناس

أهالى سيدى بشر بالإسكندرية يستغيثون من غرق الشوارع بمياه الصرف

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد قطب
أرسل القارئ محمد درويش المقيم بشارع هدى الإسلام بمنطقة سيدى بشر قبلى بمحافظة الإسكندرية شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد من انتشار مياه المجارى بالشارع.

وقال القارئ في شكواه: "نحن سكان المنطقة نعاني من انسداد المجارى بصفة مستمرة مما تسبب في عدم قدرتنا على النزول إلى الشارع، موضحا أنه تم تقديم أكثر من شكوى دون جدوي ولم يتحرك أى مسئول".

وناشد محمد درويش المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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