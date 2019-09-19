مصرع طفل سقط من الطابق الثاني بقرية بشبيش بالمحلة

لقي طفل فى العقد الأول من عمره مصرعه فى حادث سقوط من الطابق الثاني بمنزله اثر اختلال توازنه أثناء لهوه وتم التحفظ على الجثة ونقلها الى مشرحة مستشفى المحلة العام .



وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية بشبيش بدائرة المركز يفيد بمصرع "م .ن " نتيجة سقوطه من الطابق الثانى بمنزله على جرار زراعي تسبب له فى نزيف داخلى بالرأس والأنف .



وباشرت القيادات الأمنية دورها بالذهاب الى مستشفى خاص ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه .



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها .

