كواليس اللحظات الأخيرة لاختيار حسام البدري مديرا فنيا لـ منتخب مصر

بات جمهور الكرة المصرية في حيرة من أمره وفي ملل شديد من كثرة الانتظار لإعلان اسم المدير الفني لمنتخب مصر الذي طال أكثر من شهر ونصف منذ رحيل المدير الفني السابق خافيير أجيري.



والتزم اتحاد الكرة بالتعاقد مع مديرًا فنيًا مصريا، وتم طرح العديد من الأسماء من بينهم حسام حسن وأحمد حسام ميدو وإيهاب جلال وحسن شحاته.



وأصبح متبقي أقل من 20 يومًا على أول معسكر للاعبي منتخب مصر الأول، ولم يتم الإعلان عن المدير الفني، وتقرر اللوائح أنه من اللازم أن يتم إخطار الأندية المصرية قبل التعاقد مع أحد المديرين الفنيين بفترة.



نشبت حالة كبيرة من الانقسام على طاولة اتحاد كرة القدم بشأن اختيار اسم المدير الفنى الجديد، الذى يقود المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى، الذى تم إقالته بعد خروج الفراعنة من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019.



وعلم "صدى البلد" أن بعض أعضاء اتحاد الكرة الحالى هددوا بالاستقالة فى حال تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب، رغم قناعات عمرو الجناينى الكاملة بقدرات "حسن"، ودخوله فى مفاوضات رسمية معه، وهو ما أدى إلى حالة كبيرة من الانقسام بسبب رغبة البعض فى إيهاب جلال والآخر لحسام حسن.



وخرج حسام البدري من التوقعات خلال الآونة الأخيرة، على الرغم من امتلاكه أقوى سيرة ذاتية بين الأسماء المطروحة بعد المعلم حسن شحاتة.



ولكن في الساعات القليلة السابقة أكد مصدر من اتحاد الكرة أن البدري في طريقة من ألمانيا بسبب وجود مفاوضات جادة معه للإدارة الفنية لمنتخب مصر.



وكان قد صرح إيهاب جلال سابقًا وهو يعتبر الاسم الأكثر تداولًا لتدريب منتخب مصر، أنه لا يوجد شيء ملموس في التعاقد معه وترك فريق المصري البورسعيدي، وظهر أكثر من دليل على ذلك حيث أنه تواجد مع الفريق البورسعيدي في مران الفريق الأخير.



وغاب حسن شحاتة المعلم عن المفاوضات على طاولة اللجنة المنوطة بتعيين مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، على الرغم من العديد من الإنجازات التي حققها مع الفراعنة في فترة توليه القيادة.



الكواليس كاملة لتنصيب البدري مديرًا فنيًا



إيهاب جلال

اتفق العديد من أعضاء اللجنة المنوط بها اختيار مدير فني لمنتخب مصر، على اسم إيهاب جلال ولكن كان عقده مع المصري البورسعيدي عائقا كبيرا حيث أن الشرط الجزائي في العقد 3 ملايين جنيه مما جعل اتحاد الكرة يتراجع عن تنصيبه مديرًا فنيًا.



وابتعد جلال عن الجهاز الفني لسبب آخر حيث أنه كان متمسكًا بشكل كبير بأسماء معينة في جهازه الفني مما جعل اتحاد الكرة يختلف عن توليته للإدارة الفني لـ منتخب مصر.



حسام حسن

اختلف الاتحاد المصري لكرة القدم على تولي حسام حسن وجهازه المعاون الذي اشترط أن يتواجد به إبراهيم حسن، وكان سبب الخلاف نشوب أزمات افتعلها حسام حسن من قبل خلال تواجده في الدوري المصري حيث أنه أعلن انتمائه أكثر من مرة.



وكان حسام حسن له العديد من المواقف التي تعطي طابع التعصب حيث إنه رفع قميص الأهلي خلال مباراته وهو مدير فني للمصري البورسعيدي في مواجهة الزمالك، ولقى ذلك رد فعل سيء في الشارع المصري.



حسام البدري

غاب اسم حسام البدري خلال فترة المفاوضات السابقة بشكل ملحوظ على الرغم من قوة سيرته الذاتية بين الأسماء المطروحة لتولي المنتخب، ولكن ظفر بها في الساعات القليلة السابقة في آخر اجتماع للجبلاية.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تولي حسام البدري قيادة منتخب مصر، وإسناد مهمة تشكيل الجهاز المعاون له.