تصدينا لحروب الإخوان.. العبيدي: المصريون بالخارج يقفون في وجه أعداء الوطن

قال بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إن أبناء مصر في الخارج جزء أصيل من الشعب المصري، وأنهم متابعون عن كثب لكل مجريات الأمور داخل مصر، وأن أرواحهم ومشاعرهم وعقولهم مشدودة للوطن ومرتبطة به ارتباطا وثيقا.



وأضاف بهجت العبيدي أن المصريين بالخارج كانوا في طليعة أبناء الشعب المصري الذي نادى أولا بضرورة أن يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، وأنهم كانوا في مقدمة الشعب المصري الذي انتخب الرئيس السيسي في الولاية الأولى التي شهدت الحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية واستكمالها وترسيخها، وإطلاق المشروعات العملاقة، وأسس بناء دولة مصرية عصرية، ومن هنا كانوا أيضا في أول الصف في انتخاب الرئيس السيسي لولاية ثانية لاستكمال هذا المشروع النهضوي للدولة المصرية التي يضعها في مصاف دول العالم المتقدم.



وذكر بهجت العبيدي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتسب ثقة أبناء الجالية المصرية بالخارج الوطنيين المؤمنين بمفهوم الدولة الوطنية، وأنهم لإيمانهم في الرئيس وقناعاتهم في رؤيته، ويقينهم في قدرته، ومشاهدتهم مشاهدة العين للإصلاحات التي يجريها الرئيس في المجالات المختلفة ازدادت مساهماتهم في كافة المجالات والتي كان أبرزها المجال الاقتصادي الذي شهد زيادة ملفتة في تحويلات المصريين فى الخارج وهو ما ساهم بدوره في زيادة الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية لرقم غير مسبوق.



وأكد بهجت العبيدي أن كل هذا جعل المصريين بالخارج يقفون صفا واحدا ضد تلك الحرب الشرسة التي تشنها جماعة الإخوان الإرهابية وذيولها في كل مكان بدعم من الدول المعادية لمصر، وأنهم انتصروا في كل المعارك التي خاضوها ضد أعداء الوطن في الخارج ليبرهنوا بصدق على أنهم حائط الصد الأول عن أمن مصر القومي ويتقدمون الصفوف في المعركة جنودا مخلصين لأعز الاوطان، ورجالا داعمين لجيش مصر الأبي ولمؤسسات الدولة المصرية.



وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أبناء الشعب المصري جميعه في الداخل بالحذو حذو إخوانهم في الخارج بالوقوف صفا واحدا ضد كل دعوة تخريبية وكل فكرة هدامة وكل مطلب خبيث مهما ألبسه أعداء مصر من ثوب براق، مؤكدا أن هناك دعوات يتم بثها من خارج مصر ليس لها هدف إلا زعزعة ثقة أبناء الشعب المصري في مؤسساته، ومن ثم الانقضاض على الوطن حال - حاشا لله - نجحوا في ذلك.



وناشد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أبناء الشعب المصري بالانشغال في بناء الوطن، وعدم الالتفات إلى كل من يدعو إلى غير ذلك، مؤكدا أن دنو قطف ثمار المرحلة السابقة التي تحمّل فيها المواطن المصري الكثير، هو ما يحرك أعداء الوطن ليحرموا الشعب من حصد ثمار جهوده وتحمله تبعات عملية الإصلاح القاسية.



وجدد بهجت العبيدي الثقة في القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح وأعلن الدعم المطلق للمؤسسة العسكرية وكافة مؤسسات الدولة المصرية داعيا أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بالوقوف صفا واحدا ضد تلك الحملة الشرسة التي يتعرض لها الرئيس وجيش مصر الأبي.