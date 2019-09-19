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أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح مكتب التوثيق المُطور بديوان عام محافظة بورسعيد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:17 م
صدى البلد
محمود مطاوع
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا العدل والاتصالات، والوفد المرافق لهم خلال زيارته إلي محافظة بورسعيد، اليوم، مكتب توثيق الشرق ببورسعيد، التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وقام رئيس الوزراء بجولة في أرجاء المكتب، للتعرف على الخدمات التي يُقدمها للمواطنين، والتي تشمل كافة أعمال التوثيق المختلفة مع مراعاة الاختصاص المكاني والنوعي للمكاتب الأخرى، والتي تتم في إطار من إتباع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، كما استمع إلى شرح تم خلاله الإشارة إلى أن المكتب تم انشاؤه في أغسطس 2019 كبديل عن توثيق الدائرة الجمركية ببورسعيد، بمقر بميناء بورسعيد.

وتمت الإشارة إلى أن هناك 170 مكتب توثيق مطورا حاليا، وهناك جهود تبذل لرفع هذا العدد مع نهاية العام إلى 450، وهو ما يعد نقلة كبيرة فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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