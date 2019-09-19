رسميا .. عدم الاعتداد أو التعامل مع جامعات الشطر الشمالي من قبرص

وافق المجلس الأعلى للجامعات على عدم الاعتداد أو التعامل مع الشهادات الدراسية الصادرة من جامعات في الشطر الشمالي من قبرص بدءًا من العام الدراسي القادم.



وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري ظهر اليوم الخميس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د.محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، وذلك بمقر جامعة بورسعيد ببورفؤاد.



في بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر للدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد على استضافة الجامعة لاجتماع المجلس لشهر سبتمبر.



وأكد الوزير أن انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة بورسعيد وكافة الجامعات المصرية بالتوالي، يقدم رسالة توضح دعم المجلس لكافة الجامعات، ويفعل دوره في تحقيق التنمية المجتمعية بكافة المحافظات.