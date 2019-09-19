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أخبار البلد

ثالث بطولة الشركات.. تكريم فريق كرة القدم الشاطئية بمطار القاهرة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:24 م
صورة من التكريم
صورة من التكريم
نورهان خفاجي
كرم الملاح أشرف حافظ رئيس لجنة النشاط الرياضي بشركة ميناء القاهرة الجوي، فريق الشركة لكرة القدم الشاطئية.

وتمكن فريق الكرة الشاطئية التابع لمطار القاهرة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى بطولة الشركات التى أقيمت فى مدينة بورسعيد.

وسلم رئيس لجنة النشاط الرياضي ميداليات الشرف لرئيس البعثة الكابتن على أمين والجهاز الفنى والإدارى واللاعبين تكريما لما بذلوه من جهد، كما قام بتسليم كأس البطولة للمهندس أحمد فوزى رئيس مجلس الإدارة تقديرا لدعمه الدائم للنشاط الرياضى بالشركة.

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