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أخبار البلد

فيديوجراف .. بعدما اكتشفت خيانته.. كيف انتقمت نجمة سوريا من زوجها

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:16 ص
صدى البلد
أماني نوار
أثارت الفنانة السورية رنا الأبيض الكثير من التساؤلات بعد نشر التهنئة لزوجها رجل الأعمال وائل دباس بعدما أعلن خطوبته من فتاة تدعى شيرين العقاد.

أعلنت رنا الأبيض في حسابها عبر "إنستجرام" أنها انفصلت عن زوجها السابق بعد تحريك قضية خلع.

ونشرت مجموعة من الوثائق التي تثبت أنها انفصلت عن زوجها وعلقت على الأمر قائلة: "إلى من يهمه الأمر من أصحاب الصفحات المزورة: هذه ورقة مخالعتي من السيد وائل الدباس بتاريخ 2019/9/9".

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