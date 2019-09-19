شاهد.. صور نادرة لـ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 89

عرضت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عددا من الصور النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ‏آل سعود، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89.



وتقيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض معرضا وطنيا بمناسبة اليوم الوطني 89، وذلك خلال الفترة 21 - 23 سبتمبر الجاري.



يضم المعرض أكثر من 50 صورة متنوعة ‏نادرة تعرض لأول مرة، توثق لمراحل تاريخية للسعودية، فضلا عن عدد من مناطق المملكة التي التقطت على يد الباحثين والرحالة.



كما يحتوي المعرض على بعض الصور الخاصة بالملك سلمان بن عبد العزيز، فضلا عن الأسلحة المستخدمة خلال الوقائع التي حدثت عند تأسيس المملكة.



وتحتفل المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.