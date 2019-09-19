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مرأة

منة فضالى تكشف لـ صدى البلد عن مرضها..فيديو وصور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:56 م
الفنانة منة فضالي
الفنانة منة فضالي
رنا عصمت- نورا نبيل
عبرت الفنانة منة فضالى، عن مدى خوفها الشديد من العمليات والذهاب الى المستشفى، وهو ما لا يعرفه جمهورها من التعليقات الكثيرة التى تستقبلها على صورها التى تكشف عن بروز زائد في منطقة الصدر وهوما يسأل متابعيها دائمًا عنه.

وكشفت الفنانة منة فضالى، في ندوة موقع صدى البلد الاخبارى، ان هذا المرض يعتبر" كيس دهني" في الصدر،وصرحت ايضًا بأنها مصابة بكيس دهنى اخر في منطقة الظهر، وهذا الأمر يزعجها لانها لاتريد الذهاب الي المستشفيات و الخضوع للعمليات الجراحية.

ونشرت الفنانة منة فضالى عدة صور له اثناء تكريمها فى موقع صدى البلد الاخباري، عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام "،وعلقت الفنانة منة فضالى على الصورة قائلة " شكرا الف شكر علي التكريم شكرا صدي البلد و طاقم الموقع شكرا للتكريم عن دور كامله من مسلسل قيد عائلي بجد استقبال جميل و فعلا حسيت اني في بيتي♥️ ".

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