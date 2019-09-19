بهذه الطرق يمكن التغلب على حساسية الفول السوداني.. النوم إحداها

كشفت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة كامبريدج، أن ممارسة التمارين الرياضية والنوم بانتظام قد تقلل من الإصابة من حساسية الفول السوداني.



وقام باحثون في مستشفى أدينبروك في كامبريدج بمتابعة رد فعل 126 شخصًا ممن يعانون من حساسية الفول السوداني، واكتشفوا ان اغلب الذين يعانون من حساسية الفول السوداني كانت لديهم علامات ارق، وحرمان من النوم.



وتابع الباحثون ان المشاركين الذين قاموا بممارسة الرياضة، وحصلوا على معدل نوم معتدل تخلصوا من حساسية الفول السوداني، حيث أكد الباحثون أن حساسية الفول السوداني تحدث عندما يحدد الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الغذاء كتهديد ويطلق استجابة وقائية ضده.



ويمكن أن تشمل أعراض حساسية الفول السوداني، مثل: العطس ، حكة العينين ، الصفير ، وتورم الجلد، والقيء والإسهال، في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي الحساسية المفرطة للفول السوداني في رد الفعل عنيفة ، والتي يمكن أن تسبب صعوبات في التنفس والارتباك وفقدان الوعي.



رغم أن الأطفال غالبًا ما يعانون من الحساسية تجاه بعض الاطعمة بعد ولادتهم، مثل الألبان والبيض ، إلا أنهم عادة ما يستطيعوا ان يتغلبوا عليها مع مرور الوقت،لكن حساسية الفول السوداني يمكن ان تدوم لمدى الحياة.