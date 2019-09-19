عميد حاسبات حلوان: برنامج المعلوماتية الطبية يواكب متطلبات سوق العمل المصرى والأوربى

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة ، توافد العديد من طلاب شعبة علمي علوم على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان للالتحاق ببرنامج المعلوماتية الطبية Medical Informatics الذى يطبق للعام الأول بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الذي يولي اهتماما كبيرا بتقديم البرامج الجديدة والمتميزة والتي تتوافق مع المتطلبات المتلاحقة لسوق العمل .



ومع اقتراب موعد بدء الدراسة بالجامعات المصرية نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان اليوم حفل استقبال لطلاب الكلية الجدد خاصة طلاب برنامج المعلوماتية الطبية او الميديكال فورماتكس وذلك بقاعة حسن حسنى للمؤتمرات بحرم الجامعة.



وصرح الدكتور أسامة إمام القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان لصدى البلد، ان كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان تسعى دائما لمواكبة سوق العمل وتخريج طلاب قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل لذا تعمل دائما على تعديل اللوائح و المقررات الدراسية .



وأوضح ان الكلية تمتلك 3 أقسام أساسية وهى قسم نظم المعلومات وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ، ويتشعب كل قسم إلى عدة برامج أهمها وأحدثها برنامج المعلوماتية الطبية وهو برنامج هام فى المجال الطبى و خريجه مطلوب بنسبة 100% بالدول العربية و الاوروبية، مشيرا إلى أن برنامج المعلوماتية الطبية يضم 300 طالب هذا العام من أصل 1201 طالب تم قبولهم بالكلية للعام الدراسى 2019-2020 كما ان البرنامج يتعاون فيه ثلاث كليات بالجامعة وهى كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الهندسة وكلية الطب . ويعمل البرنامج على تطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية ، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.



ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس للطالب عقب اجتياز 135 ساعة معتمدة بنجاح لمدة ثمانية فصول دراسية على الأقل مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية، ويستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم، وكذلك خريجي الجامعات.