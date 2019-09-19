اخبار الفن.. موقف إنسانى لـ محمد رمضان.. شيري عادل تظهر بعد انفصالها عن معز مسعود

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
شاهد.. محمد رمضان يقبل رأس عبد الرحمن أبو زهرة
نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا للفنان محمد رمضان و الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة في الطائرة اثناء ذهابهما الي مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019.
بسمة مع ابنتها في ظهور نادر.. شاهد كيف أصبح شكلها
وصلت الفنانة بسمة، صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر إلى مطار الغردقة، لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، والذي يُقام حفل إفتتاحه اليوم.
حذاء غريب الشكل.. بوسي شلبي تحدث ضجة في فعاليات الجونة السينمائي
وصلت المذيعة بوسي شلبي، صباح اليوم، الخميس 19 سبتمبر إلى مطار الغردقة، لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، والذي يُقام حفل افتتاحه اليوم.
نجم مسرح مصر يحتفل بـ سبوع مولوده الأول
نشر الفنان حامد الشراب نجم فريق مسرح مصر، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيه مع زوجته، وهو يحمل مولوده الأول «آدم» احتفالًا بـ سبوعه، بعد ولادته في أول سبتمبر الجاري.
زينة تثير الجدل من جديد فى الساحل الشمالي
نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها في الساحل الشمالي خلال الموسم الصيفي.
أول ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها عن معز مسعود.. ماذا قالت؟ فيديو
قالت الفنانة شيري عادل، في برومو لقائها مع برنامج "عرب وود" الذي يعرض على قناة "روتانا"، إنها لم تبتعد عن الساحة الفنية بل كانت مشغولة ببعض الأمور الشخصية خلال الفترة الماضية.
شاهد.. محمد رمضان يقبل رأس عبد الرحمن أبو زهرة
نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا للفنان محمد رمضان و الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة في الطائرة اثناء ذهابهما الي مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019.
بسمة مع ابنتها في ظهور نادر.. شاهد كيف أصبح شكلها
وصلت الفنانة بسمة، صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر إلى مطار الغردقة، لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، والذي يُقام حفل إفتتاحه اليوم.
حذاء غريب الشكل.. بوسي شلبي تحدث ضجة في فعاليات الجونة السينمائي
وصلت المذيعة بوسي شلبي، صباح اليوم، الخميس 19 سبتمبر إلى مطار الغردقة، لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، والذي يُقام حفل افتتاحه اليوم.
نجم مسرح مصر يحتفل بـ سبوع مولوده الأول
نشر الفنان حامد الشراب نجم فريق مسرح مصر، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيه مع زوجته، وهو يحمل مولوده الأول «آدم» احتفالًا بـ سبوعه، بعد ولادته في أول سبتمبر الجاري.
زينة تثير الجدل من جديد فى الساحل الشمالي
نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها في الساحل الشمالي خلال الموسم الصيفي.
أول ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها عن معز مسعود.. ماذا قالت؟ فيديو
قالت الفنانة شيري عادل، في برومو لقائها مع برنامج "عرب وود" الذي يعرض على قناة "روتانا"، إنها لم تبتعد عن الساحة الفنية بل كانت مشغولة ببعض الأمور الشخصية خلال الفترة الماضية.