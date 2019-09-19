اخبار الفن.. موقف إنسانى لـ محمد رمضان.. شيري عادل تظهر بعد انفصالها عن معز مسعود

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا للفنان محمد رمضان و الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة في الطائرة اثناء ذهابهما الي مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019.وصلت الفنانة بسمة، صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر إلى مطار الغردقة، لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، والذي يُقام حفل إفتتاحه اليوم.وصلت المذيعة بوسي شلبي، صباح اليوم، الخميس 19 سبتمبر إلى مطار الغردقة، لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، والذي يُقام حفل افتتاحه اليوم.نشر الفنان حامد الشراب نجم فريق مسرح مصر، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيه مع زوجته، وهو يحمل مولوده الأول «آدم» احتفالًا بـ سبوعه، بعد ولادته في أول سبتمبر الجاري.نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها في الساحل الشمالي خلال الموسم الصيفي.قالت الفنانة شيري عادل، في برومو لقائها مع برنامج "عرب وود" الذي يعرض على قناة "روتانا"، إنها لم تبتعد عن الساحة الفنية بل كانت مشغولة ببعض الأمور الشخصية خلال الفترة الماضية.