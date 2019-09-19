ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن.. موقف إنسانى لـ محمد رمضان.. شيري عادل تظهر بعد انفصالها عن معز مسعود

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:48 م
اخبار الفن
اخبار الفن
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

شاهد.. محمد رمضان يقبل رأس عبد الرحمن أبو زهرة

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا للفنان محمد رمضان و الفنان القدير عبد الرحمن ابو زهرة في الطائرة اثناء ذهابهما الي مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019.


بسمة مع ابنتها في ظهور نادر.. شاهد كيف أصبح شكلها

وصلت الفنانة بسمة، صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر إلى مطار الغردقة، لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، والذي يُقام حفل إفتتاحه اليوم.


حذاء غريب الشكل.. بوسي شلبي تحدث ضجة في فعاليات الجونة السينمائي

وصلت المذيعة بوسي شلبي، صباح اليوم، الخميس 19 سبتمبر إلى مطار الغردقة، لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، والذي يُقام حفل افتتاحه اليوم.


نجم مسرح مصر يحتفل بـ سبوع مولوده الأول

نشر الفنان حامد الشراب نجم فريق مسرح مصر، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيه مع زوجته، وهو يحمل مولوده الأول «آدم» احتفالًا بـ سبوعه، بعد ولادته في أول سبتمبر الجاري.


زينة تثير الجدل من جديد فى الساحل الشمالي

نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها من جلسة تصوير خضعت لها في الساحل الشمالي خلال الموسم الصيفي.


أول ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها عن معز مسعود.. ماذا قالت؟ فيديو

قالت الفنانة شيري عادل، في برومو لقائها مع برنامج "عرب وود" الذي يعرض على قناة "روتانا"، إنها لم تبتعد عن الساحة الفنية بل كانت مشغولة ببعض الأمور الشخصية خلال الفترة الماضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن ..علاقة الصداقة جيدة.. شيري عادل تؤكد انفصالها عن معز مسعود وبعد صورتها بشورت .. هجوم شديد على إيمان العاصي في أحدث ظهور لها

بدأت بشائعة وانتهت على انستجرام.. قصة انفصال معز مسعود وشيري عادل بعد زواج 360 يوما

فيديوجراف| انفصال معز مسعود وشيري عادل بعد عام غامض

اخبار الفن.. وقف ريهام سعيد وزينة تقصف جبهتها.. هجوم على معز مسعود بعد طلاق شيري عادل

بكاب ونظارة .. أحدث ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها عن معز مسعود.. شاهد

أحدث ظهور لـ شيري عادل على الشاطئ بعد انفصالها عن معز مسعود.. شاهد

ترشيحاتنا

خالد بيومي يكشف أخطر سلاح للزمالك في مباراة القمة

من ناهد السباعى لـ رانيا يوسف وغادة عادل.. فساتين أثارت الجدل فى مهرجان الجونة

أول ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها عن معز مسعود.. ماذا قالت؟ فيديو

بعد سحبه من الأسواق ومنع تداوله.. أخطر الأثار الجانبية لـ الزنتاك

أخلت بكرامة الوظيفة العامة.. عقوبات مشددة لمديرة تعليم الشرقية والقاهرة السابقة

صدمة لـ اتحاد الكرة .. ايهاب جلال يرفض تدريب منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تستعيد الذكريات.. هنا شيحة تنشر صور فساتين مهرجان الجونة

أحدث العبايات المطرزة موضة الخريف القادم لنساء الخليج.. صور

الباباراتزي ترصد لحظات رومانسية بين كاميلا كابيلو وشون مينديز