بعد انهيار طابقين بعمارات الكيلو 7.. أقدم مناطق مطروح تنتظر التطوير

منطقة عمارات الكيلو 7 أحد أقدم المناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح والتي تعرض أحد العقارات بها إلى انهيار جزئي وإصابة أحد المواطنين.



حيث فوجئ المواطنون في 16 مارس الماضي بتعرض العمارة رقم 1 بالكيلو 7 لانهيار لسقف غرفة بالطابق الخامس خالية من السكان، تسبب فى سقوط سقف غرفة بالدور الرابع مما أسفر عن إصابة " فواد ع م م" - 14 سنة، طالب مقيم فى العقار بالطابق الثالث، وأصيب بكدمات بالساقين.



محافظة مطروح اتخذت إجراءات للتأكد من السلامة الإنشائية لجميع عمارات الكيلو 7 والكيلو 4، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية كأعلى جهة فنية متخصصة بمصر فى مجال السلامة الإنشائية.



حيث بدأ بالفعل تفعيل بروتوكول التعاون مع بدء أعمال لجنة بحوث الإسكان والبناء من خلال معاينة (35 ) عمارة سكنية بحى الشروق بمنطقة الكيلو 7 من ضمنها العمارة رقم (1) إلى رقم (5) وجار استكمال معاينة (30 ) عمارة أخرى بالمنطقة وذلك بالتنسيق بين مجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة التخطيط العمرانى ومديرية الإسكان بالمحافظة.



وأوضح المهندس إبراهيم الحفيان مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة أنه بالتنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء سيتم مراجعة الحالة الهندسية والسلامة الإنشائية لجميع العمارات بمنطقة الكيلو 7 وتقييم حاجتها إلى رفع كفاءة للبدء فى أعمال التنفيذ إعادة التأهيل والتطوير.



وأشار إلى ضرورة تعاون المواطنين قاطنى الوحدات السكنية بعمارات الكيلو 7 مع لجنة المركز القومى للإسكان والبناء، والتوجه لمجلس مدينة مرسى مطروح فى حال الرغبة فى تسجيل الملاحظات الخاصة بحالة الوحدة السكنية لديهم.



وأكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على رعاية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، وذلك بشأن ما أرواحهم واتخاذ المحافظة الإجراءات لسرعة إيواء متضرري الانهيار الجزئي الذي وقع في دورين بالعمارة السكنية، وعددهم 13 أسرة والحفاظ على أرواح المواطنين بالعمارات المحيطة.



وأضاف أنه تم تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بمجلس مدينة مرسى مطروح، لفحص جميع عمارات المنطقة وإعداد تقرير مفصل بها بالتنسيق والمركز القومى للإسكان والبناء.



وأكد حرص جميع أجهزة المحافظة على سلامة أهالى منطقتى الكيلو 4 والكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح مع العمل على الارتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة لذلك فإنه لم يكتف بعمارات الكيلو 7 بل تم فحص اللجنة لعمارات الكيلو 4 أيضا.