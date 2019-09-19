سياسية سورية: إعادة وترميم الآثار يجب مرافقتها بالعملية السياسية

أجرت جريدة Art Critique الفرنسية حوارًا مع السياسية السورية رندة قسيس رئيس منصة أستانا السياسية تناولت فيه مختلف المستجدات على الساحة السورية سياسيًا وثقافيًا.



وفى مستهل حديثها تناولت "قسيس" مسألة تدمير مدينة تدمر حيث أكدت أن داعش واصلت نهبها للآثار السورية، وكذلك العراق خلال احتلالها لهذه الأراضى. حيث كانت هذه التجارة غير المشروعة مصدرًا ثانيًا لتمويل التنظيم المسلح بعد تجارة النفط. ووفقًا لوكالة الاستخبارات المركزية عام 2015، فإن هذه المبيعات كانت تمول هذه المنظمة الإرهابية بالمليارات. ولابد أن نذكر بأن داعش لم تحتكر وحدها نهب المواقع الأثرية بل شاركها أيضا النظام السورى، والمليشيات المسلحة للمعارضة السورية، وبعض السكان المحليين، الذين استباحوا لأنفسهم التنقيب العشوائى وبيع هذه الآثار بشكل غير قانونى عبر وسطاء فى الدول المجاورة مثل تركيا أو لبنان أو الأردن، وإرسالها لجامعى أو تجار الآثار فى أوروبا التى تعتبر أكبر سوق لهذه التجارة فى العالم.



وأوضحت رئيس منصة أستانا السياسية أن نهب وتدمير الآثار السورية فقدان للذاكرة التاريخية السورية التى نحتاج إليها لإعادة بناء سوريا مرة أخرى فى المستقبل، مشددة على أنه بدون هذه الذاكرة التاريخية، ستجد سوريا صعوبة فى التصالح مع جميع العناصر العرقية والدينية التى كانت موجودة فى البلاد منذ بداية الحضارة السورية، مؤكدة أنه يجب على الجميع إدراك أهمية الحفاظ على التاريخ الذى سيساعد السوريين فى التغلب على معاناتهم وإعادة تكوين هوية وطنية تستند إلى تاريخ البلاد، ومن هنا تأتى أهمية البدء فى ترميم الآثار.



وحول قرار مجلس الأمن بالإجماع فى العام 2017 بتعزيز دفاعات المواقع المهددة فى مناطق النزاع واعتبار مهاجمة الآثار الثقافى أو الدينى جريمة حرب قالت رندة قسيس: لا شك أن هذا القرار مهم، لكنه لا يزال محدودًا. نحن نعلم أن القليل من القطع الأثرية يمكنها أن تجد طريق العودة، ولكن لن يتم ذلك دون استعداد حقيقى من الدول المعنية لمحاربة هذه التجارة غير القانونية. وذلك من خلال تضييق الخناق على التجار والمستقبلين لهذه القطع وتطبيق أحكام قاسية ضدهم، لكن علينا ألا ننسى أن عملية الترميم وإعادة القطع الأثرية يجب أن يكون مرافقًا للعملية السياسية.



وأشار رندة قسيس الي انها تعمل على تعزيز سبل التعاون مع عدد من المؤسسات والمعارضين السوريين للبدء فى مبادرة سياسية وثقافية جديدة لإيجاد مخرج للأزمة السورية العالقة مع الأخذ في الاعتبار استعادة التراث الحضارى والثقافى.



وأضافت رندة قسيس أنها لا تتوقع الكثير من الأمم المتحدة، التى تثبت فى كل مرة عدم قدرتها على إيجاد فكرة واحدة للتعامل مع أى أزمة فى العالم. وأصبحت هذه المؤسسة قديمة وبالية، بل أيضا رسخت مقولة الجنرال ديجول حينما سماها "شىء" باعتبارها آلة لإعادة تدوير السياسيين أو الدبلوماسيين غير الأكفاء الذين تريد بلدانهم التخلص منهم.



وفى سياق متصل قالت السياسية رندة قسيس إن الوقت مازال مبكرًا للحديث عن خطة إعادة الإعمار فى سوريا. طالما أنه لا يوجد عملية سياسية حقيقية، وستظل سوريا للأسف فى حالة من الفوضى الجزئية. وستعزز العقوبات الاقتصادية، ولن تكون عودة اللاجئين ممكنة مادام نظام الأسد قائمًا ولهذا سيبقى هشًا.



وختمت رئيس منصة أستانا حديثها بأنها تقوم الآن بالتشاور مع عدد من المعارضين والمؤسسات الأوروبية الأخرى لإيجاد مبادرة سياسية ثقافية لسوريا، والتى ستكون استعادة الآثار المنهوبة ضمن جدول أعمالها، مؤكدة أنها مازالت تشعر بالذهول عندما تسمع كلمات بعض علماء الآثار الذين ينصحون بعدم لمس الآثار المدمرة بحجة أن هذا التدمير جزء من التاريخ... مشيرة إلى أننا أيضًا جزء من هذا التاريخ وسنعيد بناء كل شىء دمره البرابرة وإحياء الهوية التاريخية لسوريا.