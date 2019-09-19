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مرأة

حرمت نفسها من 3 أطعمة.. منة فضالى تكشف أسرار رشاقتها

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:33 م
صدى البلد
رنا عصمت- نورا نبيل
عبرت الفنانة منة فضالى، عن رغبتها الدائمة والحفاظ الدائم على وزنها المثالى، والحصول على جسم رشيق وقوام مثالى وهو ما دفعها لخسارة وزنها بشكل مبالغ فيه.

وكشفت الفنانة منة فضالى، فى ندوة موقع صدى البلد الاخبارى، عن اسرار رشاقتها من خلال امتناعها عن 3 أطعمة: "الخبز-المكرونة- الارز"، والمتابعة من الدكتور المتخصص للدايت وتناول الماء لمدة 6 شهورـ،وهو ما ساعدها علي انقاص وزنها ، مشيرة الي ان تناول الديتوكس يساعد علي حرق الدهون بسرعة من خلال احضار زجاجة ماء بها قطع الخيار والليمون.

وقالت ان وزنها الحالي وصل إلى 48 كيلوجراما، مشيرة إلى أنه الرقم الذى لم تعتبره مثاليا بالنسبة لها وتريد إنقاص وزنها أكثر، وتسعى بكل جهدها لإنقاص وزنها والعودة لوزنها المثالى.
حرمت نفسها من 3 أطعمة.. منة فضالى تكشف أسرار رشاقتها
حرمت نفسها من 3 أطعمة.. منة فضالى تكشف أسرار رشاقتها
حرمت نفسها من 3 أطعمة.. منة فضالى تكشف أسرار رشاقتها

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