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تعليم

منال عبد القادر: المعلوماتية الطبية يؤهل الخريج لإعداد البرامج الطبية الرقمية والمنافسة العالمية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:30 م
أساتذة برنامج الميدكل
أساتذة برنامج الميدكل فورماتك
كريم ناصر
نظمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان اليوم حفل استقبال لطلاب الكلية الجدد خاصة طلاب برنامج المعلوماتية الطبية أو Medical Informatics وذلك بقاعة حسن حسنى للمؤتمرات بحرم الجامعة تحت رعاية كل من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أسامة إمام القائم بأعمال عميد الكلية.

وصرحت الدكتورة منال عبد القادر الأستاذ بالكلية الحاسبات والمعلومات ومنسق برنامج المعلوماتية الطبية المعروف باسم Medical Informatics لـ صدى البلد ان البرنامج يعد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.

يمنح البرنامج درجة البكالوريوس للطالب عقب اجتياز 135 ساعة معتمدة بنجاح لمدة ثمانية فصول دراسية على الأقل مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية، ويستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم، وكذلك خريجي الجامعات.
منال عبد القادر: المعلوماتية الطبية يؤهل الخريج لإعداد البرامج الطبية الرقمية والمنافسة العالمية
منال عبد القادر: المعلوماتية الطبية يؤهل الخريج لإعداد البرامج الطبية الرقمية والمنافسة العالمية
منال عبد القادر: المعلوماتية الطبية يؤهل الخريج لإعداد البرامج الطبية الرقمية والمنافسة العالمية
منال عبد القادر: المعلوماتية الطبية يؤهل الخريج لإعداد البرامج الطبية الرقمية والمنافسة العالمية
منال عبد القادر: المعلوماتية الطبية يؤهل الخريج لإعداد البرامج الطبية الرقمية والمنافسة العالمية
منال عبد القادر: المعلوماتية الطبية يؤهل الخريج لإعداد البرامج الطبية الرقمية والمنافسة العالمية
منال عبد القادر: المعلوماتية الطبية يؤهل الخريج لإعداد البرامج الطبية الرقمية والمنافسة العالمية

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