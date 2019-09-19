حادث آرامكو.. باكستان: نساند السعودية بكامل إمكانياتنا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس وزراء باكستان عمران خان عبر اليوم الخميس عن دعم بلاده الكامل للسعودية بعد الهجمات على منشأتي نفط في المملكة.



وعبر خان خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر عن "مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية".



وكانت السعودية قد نشرت الأدلة والوثائق على ضلوع إيران وراء الهجمات التي تعرضت لها منشأت نفطية للمملكة.