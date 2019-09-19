موقف مفزع.. شاهد لحظة استخراج بعوضة من داخل أذن مريضة منحوسة

واجهت امرأة سيئة الحظ موقفًا كارثيًا لم يكن يخطر على بالها إطلاقًا، حيث اكتشف الطبيب وجود "بعوضة" عالقة في عمق قناة أذنها، ولم يكن لديها أي فكرة بشأن الأمر.



وكانت تلك السيدة، وهي من فيتنام، قد توجهت إلى الطبيب إثر معاناتها من ضجيج صاخب في أذنها بشكل مستمر، وتبين من خلال الفحص الطبي أن المشكلة تتمثل في وجود بعوضة في أذنها، وهو ما كان صادمًا بالنسبة إليها بدون شك؛ وكان من الضروري في تلك الحالة أن يتم إخراج البعوضة كي لا تسبب للمريضة أي عدوى أو مشاكل في السمع.



ونشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، مقطع فيديو يرصد اللحظة التي قام فيها الطبيب باستخراج البعوضة من أذن المريضة باستخدام "ملقاط".



وأشارت الصحيفة إلى أن البعوض والحشرات الصغيرة يمكن بسهولة أن تطير إلى داخل إلى الأذن خلال سفر الفرد على طريق مثلًا، وبالرغم من أن مثل هذه الحالات تعد نادرة، إلا أنها من الممكن أن تتسبب في تهيج الأذن أو إلحاق الضرر بها أثناء محاولة الحشرات الخروج.



الجدير بالذكر أنه في حال لم تتم إزالة الحشرة بالكامل، فمن المحتمل أن يصاب المريض بعدوى.





