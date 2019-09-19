حسن الشافعي يجتمع مع ونهوتشونخ لهذا السبب

روج الفنان الكوري ونهو تشونغ لمشروع فني جديد لم يكشف تفاصيلة ونشر صورة برفقة الموزع حسن الشافعي و مجموعة شباب علي صفحته الرسمية عبر موقع التغريدات "تويتر" و علق علي الصورة قائلا: "مشروع جديد جايبكم مع ناس ولا اوع .. تراقبونا ناقص بالصورة الحبيب حمدان البوشي".



يذكر أن ونهو تشونخ شارك في بطولة المسلسل الكويتي "ساق البامبو" الذي تم عرضه في عام 2016.



أحدث أعمال الموزع حسن الشافعي اغنية بعنوان "قلبك وين" تم عرضها في العام الجاري.