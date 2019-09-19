عمرو الكاشف يكتب.. سؤال للمدخن



وجدت أن السجائر ليس لها فائدة نهائيا .. فكما معروف تدمر الرئة وتشوه اللثة والأسنان وتؤدى إلى الوفاة المبكرة .. كما أن يا صديقى العزيز اغلب النساء لا تحب الرجل المدخن فى حال إن تقدمت لها للزواج فضلا عن ارتفاع أسعار السجائر يرهق ميزانيتك جدا.

عزيزى المدخن حياتنا نعيشها مرة واحدة فقط وقطار العمر يمر سريعا وكفانا أخطاء.



بالنسبة لى يفترض أننى غير مدخن .. وعندما قمت بشراء علبة سجائر لأدخنها كان منذ ١٢ عاما وأكملت نصف العلبة فقط والباقى قمت بتحطيمه وألقيته أرضا بإرادة حديدية وكان السبب حالة إحباط شخصية عندما دخلت فى قصة حب فاشلة مع فتاة وتفرقنا ثم تزوجت بعدها فعليا بفتاة غيرها وأنا غير مدخن تماما الحمد لله عام 2012.. ظللت سنوات مبتعدا عن التدخين ولكن منذ عامين وأثناء الجلوس مع بعض المدخنين أحدهم اقنعنى لتناول سيجارة لذا اشرب بمعدل ٤ سيجارات أسبوعيا واحرص ألا أسحب نفس الدخان بالكامل إلى داخل الرئة.فكرت مليا مع نفسى هل ذلك يكون مقدمة لأصبح مدخنا شرسا .. الافضل طبعا لا .. بكل اسف شركات السجائر فى أثناء وضع مادة النيكوتين تحرص أن تجعلك تدمن السجائر بأى شكل لتستمر الشركات فى البيع وحصد الأموال .. والسؤال الموجه للمدخنين القدامى هل هذا الموقف فى تناول بضع سيجارات عزومة من صديق على مدار أسبوع قد يجعلنى مدخنا لكى اقوم بشراء علبة السجائر يوميا ؟